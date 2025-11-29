La CENA déménage à l’ex INFOSEC

La Commission électorale nationale autonome (CENA), n’est plus à son siège habituel à Ganhi, dans la ville de Cotonou. Elle occupe désormais les locaux de l’ex INFOSEC. L’annonce a été faite ce vendredi 28 novembre 2025.

En raison des travaux d’aménagement urbain en cours dans la ville de Cotonou, la Commission électorale nationale autonome a engagé le processus de relocalisation de son siège. Elle est désormais installée dans les locaux de l’ex-INFOSEC, à côté du ministère des Affaires étrangères, et de la Société de Radio Télévision du Bénin. L’information a été portée à la connaissance publique ce vendredi 28 novembre 2025, à travers un communiqué de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin.

Ce déménagement selon le communiqué, s’inscrit dans une dynamique de continuité et d’adaptation aux exigences d’un environnement administratif moderne.

Les services de la CENA demeurent pleinement fonctionnels tout au long de cette transition. Les opérations électorales se poursuivent sans interruption, garantissant ainsi la disponibilité des prestations habituelles à l’ensemble des partis prenantes aux élections et aux usagers.

Cette relocalisation selon la CENA, vise à offrir un cadre de travail plus adapté aux missions de l’institution, tout en répondant aux impératifs d’urbanisation de la capitale économique de notre pays.

F. A. A.

