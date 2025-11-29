samedi, 29 novembre 2025 -

639 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Cotonou

La CENA déménage à l’ex INFOSEC




La Commission électorale nationale autonome (CENA), n’est plus à son siège habituel à Ganhi, dans la ville de Cotonou. Elle occupe désormais les locaux de l’ex INFOSEC. L’annonce a été faite ce vendredi 28 novembre 2025.

En raison des travaux d’aménagement urbain en cours dans la ville de Cotonou, la Commission électorale nationale autonome a engagé le processus de relocalisation de son siège. Elle est désormais installée dans les locaux de l’ex-INFOSEC, à côté du ministère des Affaires étrangères, et de la Société de Radio Télévision du Bénin. L’information a été portée à la connaissance publique ce vendredi 28 novembre 2025, à travers un communiqué de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin.
Ce déménagement selon le communiqué, s’inscrit dans une dynamique de continuité et d’adaptation aux exigences d’un environnement administratif moderne.
Les services de la CENA demeurent pleinement fonctionnels tout au long de cette transition. Les opérations électorales se poursuivent sans interruption, garantissant ainsi la disponibilité des prestations habituelles à l’ensemble des partis prenantes aux élections et aux usagers.
Cette relocalisation selon la CENA, vise à offrir un cadre de travail plus adapté aux missions de l’institution, tout en répondant aux impératifs d’urbanisation de la capitale économique de notre pays.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

29 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Plus de 4600 inscrits pour admission ou promotion


28 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Plus de 4600 personnalités béninoises sont inscrites au tableau de (…)
Lire la suite

La Présidence avec 6 milliards FCFA pour des actions à fort impact


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Présidence de la République prévoit une enveloppe de plus de 6 (…)
Lire la suite

FCBE, UP-R, BR, LD et MOELE-BENIN retenus pour les Législatives


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Par décision en date du 26 novembre 2025, le président de la Commission (…)
Lire la suite

Liste des candidats FCBE aux élections communales et municipales


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé sa liste de (…)
Lire la suite

Les candidats UP-R à l’assaut des conseils communaux et municipaux


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A l’instar des deux autres partis politiques en lice pour les élections (…)
Lire la suite

Liste du Bloc républicain pour les élections communales


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bloc républicain (BR), l’une des deux grandes formations politiques (…)
Lire la suite

L’UP-R récupère 4 ex-députés LD pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R) a positionné sur la (…)
Lire la suite

Liste UP-R pour les élections législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), à l’instar de 5 autres (…)
Lire la suite

03 ministres et un ministre-conseiller sur la liste BR


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de (…)
Lire la suite

L’UP-R dépose ses dossiers de candidature pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) s’est (…)
Lire la suite

GBADAMASSI, ADAMBI et TOKO retirés des législatives


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Trois leaders du parti Bloc républicain (BR) ne sont pas sur la liste (…)
Lire la suite

Voici le spécimen du bulletin unique pour les élections communales


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis (…)
Lire la suite

Structure, composition et fonctionnement du Sénat


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par (…)
Lire la suite

Nouvelle vague de démissions au parti LD après la révision de la (…)


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Après le député Justin Adjovi, secrétaire national à la Trésorerie du (…)
Lire la suite

L’enregistrement des dossiers de candidature en cours pour les législatives


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les partis politiques régulièrement constitués au Bénin, et qui (…)
Lire la suite

Les 6 démissionnaires LD se rapprochent de la mouvance


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Six députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), accompagnés (…)
Lire la suite

Des ex-« Démocrates » dans le rang du parti UP-R


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A Bantè dans le département des Collines, des militants du parti (…)
Lire la suite

Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés par la Cour


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Seuls les duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires