La CENA condamne les manœuvres au sein du parti Les Démocrates

La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague de réactions que suscite le dossier du député Michel SODJINOU chez Les Démocrates. A travers un communiqué de presse publié, ce lundi 20 octobre 2025, l’institution condamne « fermement » les manœuvres de la formation politique de l’opposition et visant à manipuler l’opinion publique et perturber le bon déroulement du processus électoral.

La CENA apporte des clarifications dans le dossier de fiche de parrainage impliquant le député Michel SODJINOU du parti Les Démocrates. Suite aux « allégations diffamatoires et accusations infondées » divulguées par le parti via divers canaux, l’institution a tenu à rétablir la vérité. C’est à travers un communiqué publié ce lundi 20 octobre 2025.

Selon ce communiqué de la CENA, l’invalidation de la fiche de parrainage du député ne résulte pas d’une manœuvre arbitraire. « Elle a été prononcée en exécution d’une ordonnance rendue en référé par le président du Tribunal de première instance de Cotonou », précise le communiqué.

Le député SODJINOU lui-même informe la CENA, a retiré la nouvelle fiche de parrainage qui lui a été délivrée le 14 octobre 2025, dernier jour de dépôt de dossiers de candidatures et une décharge dûment signée en témoigne.

L’intervention de l’huissier de justice, Me Alain AKPO

« Contrairement aux allégations inexactes de Mr Renaud AGBODJO, la CENA dément formellement avoir mandaté Me Maxime René ASSOGBA, huissier de Michel SODJINOU pour des actes liés au dépôt de candidature du parti Les Démocrates.

La CENA reconnaît avoir effectivement mandaté Me Alain AKPO dans le cadre de ses activités électorales, conformément à la loi et aux procédures en vigueur », lit-on dans le communiqué signé du président Sacca LAFIA.

Réaffirmant son « engagement inébranlable à organiser des élections transparentes, crédibles et démocratiques dans le strict respect des lois de la République », la CENA invite l’ensemble des acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et à privilégier les voies légales pour exprimer leurs préoccupations.

