jeudi, 15 janvier 2026 -

Elections législatives et communales au Bénin

La CENA annonce les grandes tendances du double scrutin ce mercredi




Les grandes tendances des élections couplées législatives et communales du 11 janvier dernier seront rendues publiques dans la soirée de ce mercredi 14 janvier 2026, selon la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Les équipes de la CENA sont à pied d’œuvre depuis la clôture du vote pour finaliser la compilation des données issues des 17 000 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire. L’institution s’est engagée à proclamer, ce mercredi 14 janvier, les « grandes tendances » provisoires.

Après la proclamation de ces grandes tendances par la CENA, la Cour Constitutionnelle proclamera les résultats en ce qui concerne les législatives.

La Cour suprême publiera, quant à elle, les résultats des élections communales.
M. M. 

15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Une autorisation préalable avant de fournir le service " WIFI ZONE"


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’exercice de toute activité de fourniture ou de vente de services de (…)
Un poste de police incendié à Ouassa-Pehunco


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Des individus non encore identifiés ont attaqué, au petit matin de ce (…)
L’ADPME au cœur de nouvelles opportunités pour les PME


14 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des hommes d’affaires japonais souhaitent faciliter à travers l’Agence (…)
130 cantines électorales sur 671 déjà à la Cour constitutionnelle


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a commencé, lundi 12 janvier 2026, la (…)
Un scrutin apaisé avec une participation plus marquée aux législatives


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile (PEOSC) (…)
L’AJE convoque 60 citoyens à son antenne de Porto-Novo


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans deux communiqués officiels publiés ce 12 janvier 2026, l’Agent (…)
L’ANIP simplifie la mise à jour des numéros de téléphone


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les citoyens peuvent désormais mettre à jour leur numéro de téléphone (…)
Les propos de Nicephore Soglo après son vote ce dimanche


11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Premier Président du Renouveau Démocratique, Nicéphore Dieudonné (…)
Des Observateurs dressent un premier bilan du déroulement du vote


11 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un premier communiqué publié dans la matinée de ce dimanche (…)
Démarrage progressif du vote dans l’Atlantique


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le double scrutin législatif et communal se tient ce dimanche 11 (…)
Louis Vlavonou invite à une participation massive au scrutin


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a accompli dans (…)
Démarrage des opérations de vote au Bénin


11 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les élections communales et législatives se tiennent ce dimanche 11 (…)
Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence (…)
Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, (…)
Les évêques exhortent les acteurs politiques à préserver la paix et l’unité


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’actualité politique au Bénin, marquée par l’organisation des (…)
En images, la descente de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun (…)


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, (…)
Démarrage des festivités Vodun Days à Ouidah


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days démarre officiellement ce jeudi 8 (…)
Les rapporteurs adjoints et agents recrutés prêtent serment


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les rapporteurs adjoints, personnel des services informatiques et (…)
