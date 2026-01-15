La CENA annonce les grandes tendances du double scrutin ce mercredi

Les grandes tendances des élections couplées législatives et communales du 11 janvier dernier seront rendues publiques dans la soirée de ce mercredi 14 janvier 2026, selon la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)

Les équipes de la CENA sont à pied d’œuvre depuis la clôture du vote pour finaliser la compilation des données issues des 17 000 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire. L’institution s’est engagée à proclamer, ce mercredi 14 janvier, les « grandes tendances » provisoires.

Après la proclamation de ces grandes tendances par la CENA, la Cour Constitutionnelle proclamera les résultats en ce qui concerne les législatives.

La Cour suprême publiera, quant à elle, les résultats des élections communales.

M. M.

15 janvier 2026 par ,