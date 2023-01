La CEDEAO salue les bonnes conditions d’organisation du scrutin

La mission électorale de la Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a fait ses observations, lundi 9 janvier 2023, sur les législatives du dimanche 8 janvier 2023 au Bénin.

(…) Les élections législatives du 8 Janvier 2023 au Bénin se sont déroulées globalement conformément aux textes et lois de la République du Bénin et du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance », a indiqué Raimundo Pereira, ancien président de la République de Guinée-Bissau et chef de la mission de la CEDEAO, lundi 9 janvier 2022.

La mission a noté des insuffisances et incidents dont la « difficulté de localisation exacte de certains poste de vote », « l’affichage tardive des listes électorales dans certains postes de vote », « la difficulté d’accès à certains postes de vote aux personnes à mobilité réduite ».

« En dépit de ces insuffisances enregistrées, la Mission se réjouit des bonnes conditions de l’organisation du scrutin sur toute l’étendue du territoire béninois », renseigne la déclaration préliminaire de la mission électorale de la CEDEAO au Bénin dans le cadre des législatives du 8 janvier.

Recommandations

La mission d’observation de la CEDEAO a demandé à la Commission Electorale Nationale Autonome de proclamer les résultats dans les meilleurs délais afin d’apaiser la situation et de lever toute suspicion.

La mission demande aux partis politiques de « sensibiliser leurs militants à la culture démocratique », de s’abstenir de toute proclamation prématurée de résultats et à recourir aux voies de recours législatifs en cas de contentieux.

La CEDEAO recommande aux autorités « d’encourager et de continuer à promouvoir toutes les initiatives aux fins d’accroître la participation des citoyens aux élections en collaboration avec la société civile, de prendre les dispositions visant à faciliter l’accès des postes de vote aux personnes à mobilité réduite, de renforcer la formation et la sensibilisation des agents électoraux sur les documents valides pour l’exercice du droit de vote », de « prévoir dans les centres de vote un dispositif d’information pour orienter l’électeur vers son poste de vote ».

M. MENSAH

DECLARATION PRELIMINAIRE

