La CEDEAO présente ses condoléances au peuple nigérien

Les attaques terroristes enregsitrées au Niger notamment celle du mardi 15 août dernier n’ont pas laissé indifférents les Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Voici le message de la communauté sous régionale en date du 16 aôut 2023.

Au Niger, en plus des précédentes, une attaque de présumés djihadistes a fait 17 morts et 20 blessés dans les rangs de l’armée nigérienne le mardi 15 août 2023. Consternée, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) « condamne fermement ces attaques ».

L’institution sous régionale « présente ces condoléances les plus sincères au peuple nigérien et aux familles des soldats qui ont perdu la vie dans ces attaques ».

« La CEDEAO appelle les dirigeants militaires du CNSP à rétablir l’ordre constitutionnel afin de pouvoir concentrer leur attention sur la sécurité dans le pays, qui s’est davantage frgilisée depuis la tentative de coup d’Etat contre le président démocratiquement élu, S.E.M. Mohamed Bazoum », selon un communiqué en date du 16 août 2023.

Communiqué de presse sur les attaques de groupes armés en République du Niger pic.twitter.com/SuiLfUhKZF — Ecowas - Cedeao (@ecowas_cedeao) August 16, 2023

