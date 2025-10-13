La CEDEAO forme les journalistes béninois à l’intégrité de l’information

Une soixantaine de journalistes, issus de tous les types de médias, participent depuis, ce lundi 13 octobre 2025, à Cotonou à une formation de deux journées sur l’intégrité de l’information face à la désinformation. L’atelier est initié par la Commission de la CEDEAO, avec l’appui de la GIZ (Programme de développement organisationnel) et la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA).

Les professionnels des médias du Bénin suivent du 13 au 14 octobre 2025, des modules sur la vérification des faits, la détection des fake news, le rôle des réseaux sociaux dans la propagation de l’intox, mais aussi l’apport de l’intelligence artificielle dans l’analyse des discours.

A l’ouverture de la formation, lundi à Nobila hôtel, la présidente de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) a souligné que la formation est un outil pour « produire une information fiable ». « Un journaliste bien formé, bien informé et éthiquement engagé est un pilier de la stabilité », a martelé Zakiath Latoundji.

Pour la CEDEAO, la formation s’inscrit dans une vision plus large. Il s’agit de faire de la lutte contre les manipulations informationnelles un levier de gouvernance. « La prolifération des fausses nouvelles fragilise la cohésion sociale, la confiance citoyenne et même la stabilité de nos États », a rappelé Maurille Gbaguidi, représentant du Bureau national de la CEDEAO. L’initiative répond, selon lui, à l’ambition de la CEDEAO dans le cadre de sa vision 2050, qui vise à bâtir une communauté résiliente, pacifique et bien informée.

Dans un contexte de montée de tensions régionales, la formation vient à point nommé, selon le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. « Il y a un lien clair entre le désordre de l’information et la montée des tensions en Afrique de l’Ouest », a fait observer Amadou Diongue. Pour le représentant de la CEDEAO, cette formation arrive à point nommé. Il évoque une volonté assumée de faire des journalistes des « sentinelles de la démocratie », capables de résister à la manipulation et aux discours haineux.

M. Diongue salue la mobilisation des participants et l’engagement des autorités béninoises, à commencer par le président Patrice Talon, qu’il décrit comme « profondément attaché à l’intégrité de l’information ».

La formation se déroule dans tous les Etats membres et s’inscrit dans une série d’initiatives de la CEDEAO marquant le cinquantenaire de l’institution.

Marc MENSAH

