La CEDEAO fait des recommandations aux nouvelles autorités

Les chefs d’Etats et de gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont rendu publique, lundi 05 Octobre 2020, une décision sur la situation au Mali.

Prenant en compte les ‹‹ avancées notables ›› à savoir la fixation de la durée de la transition (18 mois), le retrait des dispositions permettant au vice-président de remplacer le président de la transition, et autres, la CEDEAO a décidé de ‹‹ la levée des sanctions sur le Mali ››.

Selon la déclaration rendue publique le 5 Octobre 2020, les partenaires bilatéraux et multilatéraux sont invités à soutenir le Mali. ‹‹ Les chefs d’États et de Gouvernement demandent aux nouvelles autorités de la transition de mettre en œuvre les autres décisions du Sommet, en particulier la libération de tous les officiels et civils arrêtés depuis le 18 août 2020 et la dissolution du CNSP ››, a indiqué la déclaration signée par Nana Akufo-Addo, Président de la conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO.

Il faut préciser que la junte militaire au pouvoir au Mali a rendu public le 5 Octobre 2020 son Gouvernement composé de 25 membres.

