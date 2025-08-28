La CEDEAO crée une force régionale d’intervention

Les chefs d’Etat-major des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) ont approuvé au cours d’un sommet à Abuja au Nigéria, la création d’une force régionale de réaction rapide dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

La sécurité dans la sous-région ouest-africaine était au cœur d’un sommet des chefs d’Etat-major de la CEDEAO le weekend écoulé à Abuja. Au cours de cette rencontre stratégique entre dirigeants des armées des Etats membres de l’organisation sous régionale, la création d’une force régionale de réaction rapide a été validée pour faire face à la menace terroriste dans la région de l’Afrique de l’ouest.

Cette nouvelle force qui va réunir environ 260 000 soldats, sera dotée d’une enveloppe budgétaire de 2,5 milliards de dollars. L’objectif visé selon les chefs d’Etat-major, est de sécuriser les zones rurales, protéger les populations civiles et renforcer le contrôle aux frontières.

L’opérationnalisation de la nouvelle force est annoncée pour l’année 2026. Une réunion des ministres des finances et de la défense des pays membres est prévue pour ce vendredi 29 août 2025, pour définir les modalités de son financement.

Seul le Niger, pays membre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), a participé à la réunion des chefs d’Etat-major ; le Burkina Faso et le Mali ayant brillé par leur absence.

28 août 2025 par ,