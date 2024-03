La CDC Bénin œuvre pour l’accès au financement des entrepreneures

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a organisé ce vendredi 8 mars 2024, à la salle de conférence de la CCI Bénin, un "Talk", en marge de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Cette rencontre a permis de partager les parcours de femmes inspirantes, les défis auxquels sont confrontés les femmes entrepreneures et aussi d’échanger sur les actions de la CDC Bénin en faveur du financement des entreprises.

Le genre est au cœur des activités de la CDC Bénin. L’institution publique financière a marqué l’édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme dont le thème est ‘’Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme’’, à travers un talk. L’objectif est de présenter entre autres aux participants, les actions de la CDC Bénin en faveur du financement des PME / PMI et celles en faveur des femmes ainsi que les prérequis nécessaires pour accéder aux financements.

Selon la directrice générale de la CDC Bénin, « les femmes qui représentent plus de 50 % de la population ont toujours joué un rôle crucial et historique dans le tissu économique et social de notre pays ». « De la gestion des foyers aux activités commerciales sur nos marchés animés, en passant par la représentativité dans les hautes instances politiques, administratives et financières, les femmes béninoises ont montré leur courage, leur créativité et leur détermination inébranlable », a relevé Maryse Lokossou. À l’en croire, la CDC Bénin se mobilise pleinement pour jouer sa partition dans le combat en faveur de l’autonomisation de la femme. Dans les projets que nous accompagnons, informe-t-elle, nous accordons une attention toute particulière au pilotage du taux d’emploi des femmes.

Présente au Talk de la CDC Bénin, la ministre de l’Industrie et du Commerce, a salué l’initiative de l’institution. Dans son discours, Shadiya Alimatou Assouman, a rendu un hommage au Chef de l’Etat, Patrice Talon qui a toujours placé au centre de ses préoccupations la condition féminine. Pour la ministre, « investir dans les femmes ne constitue pas seulement un impératif moral, mais aussi une stratégie économique intelligente ». « Les données et les études montrent de manière évidente que lorsque les femmes prospèrent, les économies prospèrent. En investissant dans l’éducation, la formation professionnelle, l’accès aux financements et aux opportunités entrepreneuriales pour les femmes, nous créons des sociétés plus inclusives, dynamiques et résilientes », a déclaré la ministre Shadiya Assouman.

Des parcours inspirants

Le CDC Bénin Talk a été l’occasion pour Ismène Ahamidé Zoumenou, gérante de ISMART Énergie et membre du réseau AWEP Bénin et Nadia Adanlé, promotrice de Couleur Indigo de partager leurs expériences respectives de femmes entrepreneures mais aussi, des clés pour permettre aux jeunes femmes entrepreneures de booster leur entreprise. La présidente du réseau AWEP Bénin a relevé la nécessité pour les jeunes femmes d’avoir un mentor afin de mieux structurer leurs entreprises. À la tête d’une entreprise dynamique, la promotrice de Couleur Indigo impacte et contribue au développement de sa communauté tout en relevant les défis. Nadia Adanlé a insisté sur l’emploi des personnes en situation de handicap notamment des femmes dans les entreprises. Le management féministe, la conciliation de la vie familiale et celle entrepreneuriale et les obstacles pour accéder au financement ont aussi fait objet de discussions.

Accès au financement

L’équipe du département investissement d’intérêt général de la CDC Bénin a partagé avec les jeunes femmes entrepreneures, les prérequis nécessaires pour accéder aux financements. Selon Aréta Sacramento, ingénieur industriel au département investissement d’intérêt général de la CDC Bénin, 1/3 des PME sont portées par des femmes. Ces dernières sont encore limitées dans l’accès au financement pour diverses raisons (pas de biens pour mettre en garantie ; non scolarisées ; pas assez de réseau, manque d’information sur les financements etc).

L’accès au financement est aussi conditionné à une bonne structuration de son projet. « Il faut bien structurer son projet d’entreprise afin de réussir une levée de fonds », a indiqué Aréta Sacramento. La structuration du projet prend en compte le profil du ou des dirigeants, le marché, le modèle économique, la rentabilité, les risques et la durabilité.

Après la structuration de son projet, il faut savoir quel est l’investisseur approprié vers lequel il faut se tourner. « Suivant le cycle de vie de l’entreprise pour nos PME qui font 90 % du tissu économique au Bénin (et qui sont pour la plupart en phase d’amorçage), il est intéressant de savoir quels sont les investisseurs vers lesquels, il faut se tourner prioritairement », a relevé l’Analyste financier Monel Béhanzin du département investissement d’intérêt général de la CDC Bénin. Il y a entre autres les fondations et les agences qui accordent des subventions permettant aux entreprises d’amorcer leur activité. « La CDC Bénin peut intervenir non seulement en capital mais également en dette », a ajouté l’analyste financier.

Selon le directeur du département investissement d’intérêt général, Guy Dossou Sognon, la CDC Bénin est un ‘’investisseur socialement responsable’’ et un ‘’investisseur d’impact’’. Elle œuvre pour la promotion des femmes dans ses instances de gouvernance et porte aussi une attention particulière aux projets employant fortement du personnel féminin.

Un panel sur ‘’Innovation et partenariats stratégiques pour l’autonomisation des entrepreneures’’ a permis à la directrice de la Société Générale du Bénin Aïssatou Soumaré ; à la Cheffe de mission résidente de la BOAD Sandra Amichia de Souza, au responsable de l’Unité de gestion du PAEB à l’ADPME, Léopold Toton et à la présidente de WIFUND Christiane Tossou, d’exposer les dispositifs de financement de leurs structures et institutions. Il est désormais question pour ces acteurs de voir dans quelle mesure s’unir afin de réussir le pari de l’accès au financement des PME/PMI.

À l’issue du Talk, la directrice générale de la CDC Bénin a invité les femmes à monter des projets audacieux et structurels. « Ensemble, nous pouvons créer un Bénin où chaque femme à l’opportunité de réaliser son plein potentiel, un Bénin où l’égalité des genres n’est pas seulement un objectif lointain mais une réalité tangible », a conclu Maryse Lokossou.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos du Talk

