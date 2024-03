La CDC Bénin célèbre la JIF à travers un talk

La Journée internationale des droits des Femmes est célébrée ce vendredi 8 mars 2024, à la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin). Dans une vidéo présentant les femmes compétentes et dévouées de l’institution, la directrice générale, Maryse Lokossou, souhaite à toutes les filles et femmes du monde entier une bonne célébration.

"Que notre combat continue en faveur de nos droits et que notre voix continue de porter toujours plus haut", a souhaité Maryse Lokossou, directrice générale de la CDC Bénin.

En marge de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, l’institution publique financière a organisé un « Talk » qui a réuni à la salle de conférence de la CCI Bénin, des femmes entrepreneurs de divers secteurs d’activités. Cette séance a permis entre autres de présenter les actions de la CDC Bénin en faveur du financement des PME/PMI ainsi que les pré requis necessaires pour accéder aux financements.

Rejoignez nous à partir de 15H pour le CDC Bénin Talk via le lien teams 👉https://t.co/QVwP59zUdU#JIF2024 #CDCBENINTALK pic.twitter.com/4Z6JdXCISF — Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (@cdcdubenin) March 8, 2024

8 mars 2024 par