La CCI Bénin salue les mérites de 14 entreprises béninoises

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a célébré au cours d’un dîner de gala vendredi 15 décembre 2023, la 1ère édition du Prix de la qualité et de la performance (PQP). Les mérites de 14 entreprises béninoises ont été salués au cours de la célébration rehaussée par la présence de Arnauld AKAKPO, président de la CCI Bénin, Eustache KOTIGAN, président du Conseil national du patronat (CNP), du président de la Chambre des métiers, chefs d’entreprises, et plusieurs autres personnalités.

Conformément au plan stratégique 2020-2025 élaboré pour le développement des entreprises, la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, l’institution consulaire a organisé la 1ère édition du Prix de la qualité et de la performance. L’évènement a été célébré vendredi 15 décembre 2023 au cours d’un dîner de gala organisé à son siège à Cotonou. Au total, 04 catégories de prix ont été décernés aux entreprises qui se sont distinguées à travers la démarche qualité. Il s’agit du prix d’engagement dans la démarche qualité ; du prix de maîtrise dans la qualité ; du prix d’encouragement ; et du prix d’excellence.

Le secrétaire général de la CCI Bénin a rappelé en début de célébration, les statistiques de cette 1ère édition du PQP. Suivant les explications de Raymond ABILE ADJAKPA, plus de 3000 interactions ont été enregistrées via divers canaux digitaux au cours du processus lancé en octobre 2023. Sur ce total, une quarantaine d’entreprises ont véritablement postulé, en remplissant d’une part, le questionnaire, et en se soumettant d’autre part, à l’évaluation des membres du jury.

Le président de la CCI Bénin a rappelé pour sa part, le pari de l’institution consulaire à rendre plus compétitives, les entreprises béninoises au niveau national, régional, et international. Pour Arnauld AKAKPO, l’on ne saurait parler de compétitivité et occulter l’importance de la qualité dans les processus de production de biens et services. D’où le plan stratégique de développement de la CCI Bénin, élaboré pour impulser plus d’impact, et déployer une série de programmes mettant en lumière l’importance de la qualité dans la performance d’une entreprise, contribuant ainsi à transformer en profondeur, l’écosystème entrepreneurial.

En organisant le Prix de la qualité et de la performance, la CCI Bénin selon son président, entend promouvoir les entreprises béninoises qui, de par leur engagement dans la démarche qualité, apportent de la valeur et contribuent efficacement à la construction d’une communauté d’affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur d’une économie béninoise florissante. Arnauld AKAKPO a salué au cours de la célébration, l’excellent travail accompli par l’administration de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin, les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l’institution consulaire dans le déploiement de ses interventions à l’endroit du secteur privé. Il a également exprimé ses remerciements aux ministères sectoriels, notamment le ministère de l’industrie et du commerce à travers l’Agence nationale de normalisation de météorologie et du contrôle de qualité (ANM), organisatrice du Prix béninois de la qualité pour l’accompagnement.

Les présidents d’organisations professionnelles (CNP, CAMeC, coordonnateurs des régions), des élus consulaires et autres personnes ressources qui accompagnent activement et sans marchandage, les actions de la CCI Bénin au profit du secteur privé, ont été distingués au cours de cette célébration.

A l’entame, une minute de silence a été observée en la mémoire de feu, Bernard NADJO, ancien élu consulaire, et chef d’entreprise.

Liste des prix décernés

– Prix d’engagement de la qualité

2e prix : Ifè corporation

1er prix : Ets Bénin béni

Prix maîtrise de la qualité : CMCP BENIN SRAL

– Catégorie moyennes entreprises

– Prix d’engagement dans la qualité

3e prix : ISMAST ENERGY

2e prix : FRAM Conseils

1er prix : GCCIT Bénin SA

– Prix de la maîtrise de la qualité : Produits du terroir africain

– Prix d’encouragement : NORMAT Services SA

– Prix d’excellence : AGETUR SA

– Prix d’excellence dans la catégorie des grandes entreprises

3e prix : Eau technologie environnement (ETE)

2e prix : Société des huileries du Bénin (SHB)

1er prix : Holding Bourjon investment SA.

