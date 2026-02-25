mercredi, 25 février 2026 -

1548 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

« Se préparer à l’export »

La CCI Bénin renforce les capacités des entreprises




La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) envisage de soulager les peines des entreprises engagées dans l’exportation ou qui se préparent à l’exportation. C’est dans ce contexte qu’une rencontre thématique placée sous le thème « Se préparer à l’export », a été organisée en leur intention, ce mardi 24 février 2026, au siège de l’institution consulaire à Cotonou.

Dans le cadre de la série de Rencontres thématiques programmées sur « Comment exporter », une session de formation est organisée ce mardi 24 février 2026, au profit des entreprises engagées dans l’exportation. La session placée sous le thème « Se préparer à l’export », est pilotée par Irène ANANI AMEGBEDJI, Point focal de la Rencontre.
Dans sa communication, le Point focal a souligné la nécessité d’une bonne préparation, étape « clé de la réussite ». Se préparer à l’export selon Irène ANANI AMEGBEDJI, voudra dire qu’il faut se décider, se renseigner et se documenter, puis développer une stratégie à l’export, avant de démarrer ses opérations d’export. Elle a articulé sa présentation autour de 8 principaux points à savoir, l’engagement du propriétaire, le diagnostic, l’étude de marché, l’adaptation du produit au besoin du marché cible, les règles du marché cible, les compétences à l’exportation, les besoins de financement, les accords de distribution.
Selon la présentatrice, l’engagement et l’état d’esprit du Directeur de l’entreprise dans le processus de préparation à l’export sont déterminants, dans la mesure où c’est lui qui financera les opérations d’export. Il faut noter qu’en suivant rigoureusement ces 8 étapes développées, le Chef d’entreprise est sûr d’avoir les armes nécessaires pour affronter les difficultés qui se présenteront à lui durant l’exportation de son produit.

Philippe TOKPANPOU, coordonnateur du Projet d’Opérationnalisation du Pôle Export (PROPEX) de l’ITC au Bénin, a rappelé les raisons pour lesquelles les entreprises exportent, et insisté sur la nécessité de se préparer pour ne pas être confronté à des surprises.
Deux entreprises exportatrices (NATURA et WAPACK) ont partagé leurs expériences de la préparation à l’export avec les participants à la session et n’ont pas manqué de leur prodiguer quelques conseils.
Pour Rachidi LAWANI, gérant d’une société familiale, cette première rencontre a permis aux chefs d’entreprises de se renseigner sur les prémisses de l’exportation. Convaincu des connaissances reçues, le participant a exprimé ses remerciements à la CCI Bénin pour ses efforts quotidiens pour l’essor des PME au Bénin et se dit prêt pour les 3 sessions restantes de l’année 2026.

Les parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial, notamment l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) et l’Agence des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) étaient aussi présents à cette session.
Les trois autres sessions des Rencontres thématiques sur « Comment Exporter » sont annoncées pour les mois de mai, août et novembre 2026.
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce est le principal acteur de tout cet écosystème.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

25 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un rebasage du PIB propulserait la RDC dans le top 5 des économies (…)


25 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La richesse produite par la RDC est très largement sous-estimée, le (…)
Lire la suite

Ce qui change pour la nomination du Haut-Commissaire


23 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle loi, promulguée le 3 février 2026, vient modifier les (…)
Lire la suite

La justice ordonne la restitution de 24 balles de tissus saisis à Missèbo


22 février 2026 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a ordonné, le 20 février 2026, la (…)
Lire la suite

Les ambassadeurs de l’UE sur le chantier de l’hôtel Le Trône à Abomey


19 février 2026 par Marc Mensah
Jonas Hantan, ministre conseiller au Tourisme, à la Culture, aux Arts (…)
Lire la suite

La Team Don pour Row entre en action pour soutenir Wadagni–Talata


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À quelques semaines de la Présidentielle de 2026, une nouvelle force (…)
Lire la suite

SAINTE MAIN DE DIEU et sa gérante exclues des marchés publics


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

La DGI dotée de nouveaux bureaux bientôt


18 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des Ministres a autorisé la contractualisation avec un (…)
Lire la suite

P&N Bénin condamnée à 9,2 millions F pour travaux impayés


17 février 2026 par Marc Mensah
La société P&N Bénin SA traîne une ardoise de 9.209.050 FCFA au (…)
Lire la suite

Les exportations du Bénin en hausse de 34,7 % au 4e trimestre 2025


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les exportations de marchandises du Bénin ont augmenté de 34,7 % au 4e (…)
Lire la suite

Les prix en léger repli en janvier 2026


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
En janvier 2026, le niveau général des prix à la consommation a (…)
Lire la suite

L’Afrique de l’Ouest francophone mieux classée que l’Amérique latine


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Selon le dernier rapport annuel publié par Transparency International, (…)
Lire la suite

Concevoir une réglementation fluide du VTC dans les marchés émergents


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Comment une réglementation intelligente peut favoriser des écosystèmes (…)
Lire la suite

GNANGUENON Calixte Marie élue maire d’Allada


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Commune d’Allada a un nouveau visage à sa tête. Ce samedi 14 février (…)
Lire la suite

Amazone Airlines obtient son certificat d’exploitation


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La compagnie Amazone Airlines peut désormais mener ses activités au (…)
Lire la suite

Le Bénin 6ᵉ en Afrique, 3ᵉ dans la CEDEAO et 2è dans l’UEMOA


12 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin maintient sa position dans le dernier classement mondial de (…)
Lire la suite

Baba Malick nommé directeur régional au bureau d’Abidjan de la BIDC


10 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a (…)
Lire la suite

Liste des 20 marchés déjà ouverts


8 février 2026 par Marc Mensah
Dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), le Bénin a (…)
Lire la suite

Bénin, 2e contributeur à la croissance de la filière cajou


7 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin a doublé sa transformation de noix de cajou en 2025, se (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires