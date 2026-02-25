La CCI Bénin renforce les capacités des entreprises

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) envisage de soulager les peines des entreprises engagées dans l’exportation ou qui se préparent à l’exportation. C’est dans ce contexte qu’une rencontre thématique placée sous le thème « Se préparer à l’export », a été organisée en leur intention, ce mardi 24 février 2026, au siège de l’institution consulaire à Cotonou.

Dans le cadre de la série de Rencontres thématiques programmées sur « Comment exporter », une session de formation est organisée ce mardi 24 février 2026, au profit des entreprises engagées dans l’exportation. La session placée sous le thème « Se préparer à l’export », est pilotée par Irène ANANI AMEGBEDJI, Point focal de la Rencontre.

Dans sa communication, le Point focal a souligné la nécessité d’une bonne préparation, étape « clé de la réussite ». Se préparer à l’export selon Irène ANANI AMEGBEDJI, voudra dire qu’il faut se décider, se renseigner et se documenter, puis développer une stratégie à l’export, avant de démarrer ses opérations d’export. Elle a articulé sa présentation autour de 8 principaux points à savoir, l’engagement du propriétaire, le diagnostic, l’étude de marché, l’adaptation du produit au besoin du marché cible, les règles du marché cible, les compétences à l’exportation, les besoins de financement, les accords de distribution.

Selon la présentatrice, l’engagement et l’état d’esprit du Directeur de l’entreprise dans le processus de préparation à l’export sont déterminants, dans la mesure où c’est lui qui financera les opérations d’export. Il faut noter qu’en suivant rigoureusement ces 8 étapes développées, le Chef d’entreprise est sûr d’avoir les armes nécessaires pour affronter les difficultés qui se présenteront à lui durant l’exportation de son produit.

Philippe TOKPANPOU, coordonnateur du Projet d’Opérationnalisation du Pôle Export (PROPEX) de l’ITC au Bénin, a rappelé les raisons pour lesquelles les entreprises exportent, et insisté sur la nécessité de se préparer pour ne pas être confronté à des surprises.

Deux entreprises exportatrices (NATURA et WAPACK) ont partagé leurs expériences de la préparation à l’export avec les participants à la session et n’ont pas manqué de leur prodiguer quelques conseils.

Pour Rachidi LAWANI, gérant d’une société familiale, cette première rencontre a permis aux chefs d’entreprises de se renseigner sur les prémisses de l’exportation. Convaincu des connaissances reçues, le participant a exprimé ses remerciements à la CCI Bénin pour ses efforts quotidiens pour l’essor des PME au Bénin et se dit prêt pour les 3 sessions restantes de l’année 2026.

Les parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial, notamment l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) et l’Agence des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) étaient aussi présents à cette session.

Les trois autres sessions des Rencontres thématiques sur « Comment Exporter » sont annoncées pour les mois de mai, août et novembre 2026.

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce est le principal acteur de tout cet écosystème.

F. A. A.

