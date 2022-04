La CCI Bénin renforce la capacité des élus consulaires sur leurs rôles et leurs missions

Les élus consulaires de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) ont pris part ce jeudi 28 avril 2022 à Parakou, à un séminaire de formation sur leurs rôles et missions dans le développement économique. La formation animée par Marie-Gabrielle VARLET BOKA, Expert-Consultante et Denis DESCHAMPS, Délégué Général à la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), a été une occasion de partages d’expériences des institutions consulaires des pays du Nord et du Sud.



Aussitôt installée, la nouvelle mandature de la CCI Bénin a fait du renforcement des capacités des élus consulaires, une nécessité pour faire de la CCI Bénin, « une institution agile et flexible ». Cette volonté affichée par la mandature présidée par le président Arnauld AKAKPO a eu du plomb dans l’aile en raison de la crise sanitaire du Coronavirus qui a ralenti les activités. La session de formation qui intervient après le relâchement des règles barrières, vise selon le président, à lancer les bases d’un travail efficace. « Cette formation nous permettra de nous approprier des connaissances, d’acquérir des compétences complémentaires, pour jouer pleinement notre rôle et notre mission afin de renforcer la crédibilité de l’institution consulaire et d’entretenir une réelle émulation au sein du secteur privé », a souligné Arnauld AKAKPO.

La formation organisée à l’intention des élus consulaires du Bénin s’inscrit dans le cadre d’une convention entre la CPCCAF, la CCI Paris et la CCI Bénin. Selon ladite convention, la CCI Paris met au profit de la CCI Bénin son équipe pour la formation technique dans plusieurs domaines.

