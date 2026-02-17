La CCI Bénin rejoint le Conseil d’Administration de la Chambre Islamique

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) intègre le Conseil d’administration de la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA).

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin franchit un nouveau cap dans son déploiement à l’international. L’institution consulaire béninoise annonce son entrée au Conseil d’administration de la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture. « Cette désignation marque une étape stratégique majeure dans le renforcement du positionnement international du secteur privé béninois et dans la consolidation des partenariats économiques entre le Bénin et les pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique », informe la CCI Bénin.

Une opportunité pour les entreprises béninoises

À travers sa présence au sein de l’organe décisionnel de la CICIA, la CCI Bénin ambitionne de promouvoir les opportunités d’investissement au Bénin auprès des investisseurs des pays membres ; faciliter l’accès des entreprises béninoises à de nouveaux marchés ; encourager les partenariats stratégiques, les co-investissements et les échanges commerciaux ; et contribuer activement aux initiatives de développement économique portées par la Chambre Islamique.

