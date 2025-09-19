La CCI Bénin rapproche entrepreneurs sud-africains et béninois

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, vendredi 19 septembre 2025 à Cotonou, une « Journée pays Afrique du Sud », placée sous le signe des opportunités d’affaires et de la coopération économique.

La « Journée pays Afrique du Sud » est une « occasion de renforcer la coopération économique et de bâtir des partenariats durables », a fait savoir Joëlle VIDEHOUENOU, chargée de mission du Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). Ces rencontres qui se dérouleront au cours de l’année 2025 visent à « faire découvrir aux opérateurs économiques béninois davantage d’opportunités d’affaires, avec une attention particulière aux pays africains ».

Linda MASSO, chargé d’affaires à l’Ambassade d’Afrique du Sud, a rappelé que les relations bilatérales sont « florissantes », notamment depuis la création en 2015 de la Commission Mixte de Commerce et de l’Investissement. Il a souligné que lors du Forum d’investissement de mai 2025, « quatre entreprises sud-africaines ont décidé de s’implanter au Bénin » et que « trois mégaprojets sont déjà en cours ».

Pour le diplomate, « l’Afrique du Sud est une économie florissante et une porte d’entrée vers l’Afrique australe ». Dans le cadre d’une présentation sur les opportunités en Afrique du Sud, le chargé d’affaires a mis en avant des infrastructures modernes et un « climat d’investissement favorable ». Il a invité les opérateurs économiques béninois à explorer les secteurs des mines, de l’Energie, Agroalimentaire, l’Elevage, la Cosmétique, Ferroviaire, Pharmaceutique, etc.

Les « mesures incitatives » offertes aux investisseurs ainsi que les Zones économiques spéciales, plus d’une dizaine, ont été présentées aux participants.

Des entrepreneurs béninois réceptifs

Pour Joël Clémence ADOUNGBE, entrepreneure dans la construction, cette journée est « une belle opportunité de découvrir de nouveaux marchés ».

Aurel ZIBO, directeur financier, dit avoir trouvé des pistes concrètes dans l’agriculture, l’agroalimentaire, la cosmétique notamment en la « bourse de Johannesburg ».

M. M.

