vendredi, 19 septembre 2025 -

657 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Journée Pays à Cotonou

La CCI Bénin rapproche entrepreneurs sud-africains et béninois




La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, vendredi 19 septembre 2025 à Cotonou, une « Journée pays Afrique du Sud », placée sous le signe des opportunités d’affaires et de la coopération économique.

La « Journée pays Afrique du Sud » est une « occasion de renforcer la coopération économique et de bâtir des partenariats durables », a fait savoir Joëlle VIDEHOUENOU, chargée de mission du Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). Ces rencontres qui se dérouleront au cours de l’année 2025 visent à « faire découvrir aux opérateurs économiques béninois davantage d’opportunités d’affaires, avec une attention particulière aux pays africains ».

Linda MASSO, chargé d’affaires à l’Ambassade d’Afrique du Sud, a rappelé que les relations bilatérales sont « florissantes », notamment depuis la création en 2015 de la Commission Mixte de Commerce et de l’Investissement. Il a souligné que lors du Forum d’investissement de mai 2025, « quatre entreprises sud-africaines ont décidé de s’implanter au Bénin » et que « trois mégaprojets sont déjà en cours ».

Pour le diplomate, « l’Afrique du Sud est une économie florissante et une porte d’entrée vers l’Afrique australe ». Dans le cadre d’une présentation sur les opportunités en Afrique du Sud, le chargé d’affaires a mis en avant des infrastructures modernes et un « climat d’investissement favorable ». Il a invité les opérateurs économiques béninois à explorer les secteurs des mines, de l’Energie, Agroalimentaire, l’Elevage, la Cosmétique, Ferroviaire, Pharmaceutique, etc.

Les « mesures incitatives » offertes aux investisseurs ainsi que les Zones économiques spéciales, plus d’une dizaine, ont été présentées aux participants.

Des entrepreneurs béninois réceptifs

Pour Joël Clémence ADOUNGBE, entrepreneure dans la construction, cette journée est « une belle opportunité de découvrir de nouveaux marchés ».

Aurel ZIBO, directeur financier, dit avoir trouvé des pistes concrètes dans l’agriculture, l’agroalimentaire, la cosmétique notamment en la « bourse de Johannesburg ».
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Un budget de 6 milliards FCFA pour la CCI Bénin


19 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu, ce (…)
Lire la suite

La BOAD affiche un résultat net de 22 milliards FCFA


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Banque ouest africaine de développement (BOAD), a tenu ce jeudi 18 (…)
Lire la suite

Les timbres fiscaux et la formalité d’enregistrement des actes (…)


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le paiement et l’apposition des timbres fiscaux ainsi que la formalité (…)
Lire la suite

Ce qu’il faut savoir sur le nouveau fonds pour les communes


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement change d’approche dans le financement des communes. (…)
Lire la suite

ORIADE BUILDING SARL condamnée à payer plus de 12 millions FCFA


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Pour des travaux non exécutés, la société ORIADE BUILDING SARL a été (…)
Lire la suite

Le GIABA intensifie ses efforts dans la région ouest-africaine


17 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En 2024, le Groupe Inter-gouvernemental d’Action contre le Blanchiment (…)
Lire la suite

Les journalistes de l’UEMOA font escale à L’Économiste du Bénin


15 septembre 2025 par La Rédaction
En prélude à la session de renforcement des capacités organisée à leur (…)
Lire la suite

Le Bénin n’est pas un pays très endetté (Blaise Ahouantchédé)


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Contrairement à ce que pensent certains acteurs, le Bénin selon Blaise (…)
Lire la suite

Les acteurs du commerce transfrontalier sensibilisés sur le certificat (…)


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

Le Bénin table sur une croissance de 7,5 % en 2026


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi de finances pour la gestion 2026 table sur une (…)
Lire la suite

MTN facilite l’accès aux Smartphones avec une nouvelle offre


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, l’opérateur GSM, MTN accorde désormais la possibilité à tous (…)
Lire la suite

Le Budget 2026 axé sur l’industrialisation et l’innovation


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi de finances 2026 prévoit le renforcement des (…)
Lire la suite

Le marché Dantokpa délocalisé en janvier 2026


9 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a dévoilé, ce 9 (…)
Lire la suite

Des millions en jeu chaque mercredi d’octobre !


9 septembre 2025 par Marc Mensah
La Tranche Commune Entente 2025 débarque à Lomé au TOGO ! Chaque (…)
Lire la suite

Le Bénin importe 81,1 milliards FCFA de riz indien en 3 mois


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Le riz indien reste la céréale la plus consommée au Bénin. D’après les (…)
Lire la suite

Les opportunités d’investissement à la GDIZ en lumière au Japon


2 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin a (…)
Lire la suite

Reprise des forages sur le champ Sèmè, un défi économique majeur pour (…)


1er septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Après 27 ans d’arrêt, le Bénin relance son exploitation pétrolière avec (…)
Lire la suite

Sidi Ould Tah installé dans ses fonctions de président


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires