jeudi, 30 octobre 2025 -

1231 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Essor de la filière avicole au Bénin

La CCI Bénin ouvre le débat sur la transformation semi-industrielle de la volaille




Un débat économique, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), a réuni mardi 28 octobre 2025 à l’hôtel Golden Tulip et en ligne, les experts et acteurs du secteur de la volaille.

‎Entrepreneurs, experts, représentants ministériels et partenaires techniques se sont retrouvés, mardi 28 octobre 2025, pour réfléchir autour du thème « Projecteur sur les opportunités liées à la transformation semi-industrielle et industrielle de la viande de volaille au Bénin ».

‎En ouvrant les échanges, Raymond Adjakpa Abilé, Secrétaire général de la CCI Bénin, représentant le président Arnauld Akakpo, a rappelé l’importance du secteur. « Le secteur avicole béninois est en plein essor ces dernières années. Notre pays a connu une croissance remarquable, (…) fruit des efforts conjugués, des éleveurs, des acteurs privés et des politiques publiques. La transformation locale de volailles offre plusieurs avantages économiques et sociaux : création de chaînes de valeurs intégrées, allant de l’élevage à la distribution, renforcement de la sécurité alimentaire par la disponibilité de produits carnés, de la qualité et à des coûts maîtrisés, développement de l’emploi social, notamment pour les jeunes et les femmes, réduction des importations de viande congelée et donc amélioration de la balance commerciale du Bénin », a-t-il indiqué. Le Secrétaire général a insisté sur la nécessité d’une mobilisation concertée en invitant à « passer du potentiel à l’action ».

‎Le coordonnateur de l’Observatoire du Commerce, de l’Industrie et des Services (OCIS), Hyppolyte Koukou, a dressé un état des lieux.

‎Un secteur en croissance mais encore fragile‎

‎En 2022, le Bénin a importé 132 677 tonnes de viandes de volaille pour une valeur de 68,6 milliards de francs CFA, selon les statistiques fournies par le coordonnateur de l’OCIS. À titre de comparaison, la production locale n’a atteint que 9 675 tonnes la même année. A l’en croire, la dépendance vis-à-vis des importations reste forte. Pourtant, les signaux d’une dynamique locale existent.

‎Entre 2019 et 2023, la production nationale d’œufs de table a bondi de 7 805 à 20 017 tonnes. Une progression qui illustre le potentiel du secteur. Mais la production d’œufs de table à partir de l’élevage traditionnel reste encore très faiblement développée au Bénin.

‎Hyppolyte Koukou a rappelé la mesure du gouvernement portant interdiction de l’importation au Bénin de poulets congelés et œufs de table. Si la mesure s’inscrit dans le cadre des stratégies visant à développer la production locale, elle entraînera une pénurie ou un renchérissement du prix de la viande de volaille sur le marché national. Car, le Bénin n’est pas encore autosuffisant dans la production de viande de volaille.

‎Le débat a été ensuite animé par Dr Benoit Amoussou, médecin spécialiste en aviculture santé et production animales ; Sarah Agbantou et Yannick Kouakanou du Ministère de l’économie et des finances ; Chakirath Folakè Salifou et Marcel Azongnissou de l’Ecole Polytechnique de l’université d’Abomey-Calavi (EPAC) et deux représentants respectifs de l’ATDA6 et de l’INRAB. Les discussions ont fait ressortir plusieurs points d’attention : la productivité encore faible, les coûts élevés des intrants, ou encore la nécessité de mieux structurer les acteurs.

Les discussions ont fait ressortir plusieurs points d’attention : la productivité encore faible, les coûts élevés des intrants, ou encore la nécessité de mieux structurer les acteurs. Les participants ont également insisté sur le besoin d’un accompagnement technique et financier mieux adapté aux réalités des éleveurs et transformateurs.

Au cours des échanges, les panélistes ont été unanimes sur la nécessité d’une mesure d’interdiction ou de restriction des importations de volailles par le gouvernement.

Toutefois, des divergences de points de vue subsistent quant au moment et à la manière d’y parvenir.

Pour avancer de façon concertée, ils ont proposé l’élaboration d’une feuille de route précisant les actions à mener par l’ensemble des acteurs jusqu’à la mise en œuvre effective de cette mesure dans un délai d’un ou deux ans. Le Ministère de l’économie et des finances s’y est engagé.

L’accent a été aussi mis sur la nécessité de renforcer la production des matières premières destinées à l’alimentation animale, de moderniser les infrastructures d’abattage, d’améliorer la chaîne du froid et de soutenir les initiatives collectives autour de la transformation. Autant d’actions qui, selon les experts, peuvent transformer le potentiel du Bénin en un véritable levier de croissance.
‎M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




MICKAELIS ET ASSOCIES SARL et son gérant exclus des marchés publics


30 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a exclu de la (…)
Lire la suite

CAMeC Bénin et CATO s’unissent pour promouvoir la justice alternative


29 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation du Bénin (CAMeC) (…)
Lire la suite

La CCI Bénin met en relation les MPME nigérianes et béninoises


28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de (…)
Lire la suite

Un paiement de 7.000 F relance une ancienne dette de 1,8 millions FCFA


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Au Bénin, une boulangère a été rattrappée par une dette, vieille de (…)
Lire la suite

Des entreprises marocaines à Cotonou pour explorer le marché béninois


22 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une délégation marocaine du secteur agroalimentaire est en mission B2B (…)
Lire la suite

S&P salue la stabilité économique du Bénin


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’agence de notation S&P Global Ratings a confirmé le 17 octobre (…)
Lire la suite

La CCI Bénin célèbre le “100% local” ‎


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée (…)
Lire la suite

280 bourses offertes pour former au métier du numérique


20 octobre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole des Métiers du Numérique (EMN), en collaboration avec (…)
Lire la suite

"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" désormais protégés


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin enregistre deux nouvelles Indications Géographiques Protégées (…)
Lire la suite

CCI Bénin et CCI Johannesburg signent une convention de coopération


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et celle de (…)
Lire la suite

La BAD renforce le partenariat avec les institutions saoudiennes


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une (…)
Lire la suite

“Besoin de partenaires, pas de charité” (Tony Elumelu)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Tony Elumelu, l’un des investisseurs les plus influents d’Afrique, (…)
Lire la suite

La BOAD a mobilisé 10 000 milliards FCFA pour les pays de l’UMOA


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Depuis 1976, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a engagé (…)
Lire la suite

La GDIZ sacrée meilleure zone industrielle d’Afrique


13 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel béninois (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin renforce la proximité avec ses clients grâce à ses (…)


10 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de (…)
Lire la suite

Les appréciations du FMI sur le Bénin


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une mission à Cotonou du 29 septembre au 9 octobre 2025, les (…)
Lire la suite

BRVM réaffirme son engagement pour une éducation financière inclusive (…)


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires