La CCI Bénin outille les chefs d’entreprise aux nouvelles dispositions fiscales de 2025

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, jeudi 3 avril 2025, en collaboration avec la Direction Générale des Impôts (DGI), une rencontre thématique autour de la nouvelle loi de finances pour la gestion de l’année 2025.

« Pourquoi dois-je faire une facture normalisée ? Pourquoi la TPS est-elle de 5 % ? … » Ces interrogations, fréquentes parmi les entrepreneurs, soulignant une méconnaissance des obligations fiscales, ont trouvé leurs réponses le jeudi 3 avril 2025 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). La rencontre thématique a permis d’informer les chefs d’entreprise sur les récentes modifications fiscales et les implications pour leurs activités.

Pour Joëlle Vidéhouénou, Directrice des opérations de la CCI Bénin, il est important de se tenir informé pour éviter les sanctions lors de vérifications fiscales. « Vous devez être prêts à être vérifiés à tout moment », a lancé la Directrice des opérations de la CCI Bénin à l’endroit des participants.

Roger Saka Sobabe, Chef du service de la législation et de la coopération internationale à la Direction Générale des Impôts (DGI), a détaillé les mesures clés pour les entrepreneurs. Il a expliqué que les nouvelles règles, effectives depuis le 5 janvier 2025, s’inscrivent dans une volonté de moderniser et de simplifier le système fiscal béninois.

Une des mesures phares concerne la réduction des pénalités fiscales pour les entreprises qui régularisent leur situation avant une certaine date. Des ajustements ont été apportés aux droits de timbre et à la génération des droits d’entrée pour les importateurs et les exportateurs.

Plusieurs produits continuent de bénéficier de l’exonération de la TVA à l’importation et en régime intérieur jusqu’au 31 décembre 2025. Il s’agit des véhicules neufs à quatre roues, y compris les voitures de type « break » double cabine, camions, autobus, autocars, minibus, voitures de tourisme et autres véhicules automobiles destinés au transport des personnes ; les aéronefs et aérostats, ainsi que leurs pièces de rechange, les motocyclettes électriques et hybrides importées ou fabriquées au Bénin, ainsi que leurs pièces détachées. Il en est de même en ce qui concerne les récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés et accessoires pour gaz domestique (brûleurs, supports, tuyaux, réchauds à gaz, etc.) ; les matériels et équipements neufs importés pour les petites et moyennes entreprises destinées à l’installation d’unités artisanales et industrielles ; les matériaux de construction et équipements pour la rénovation des stations-service et autres installations liées aux énergies.

Les mesures nouvelles concernent l’exonération des droits de douane et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les kits de dialyse ; la précision sur l’exonération pour les matériels agricoles et les sacs d’emballage, à l’exception de ceux en carton ; l’exonération de la TVA et des droits de douane sur la production, l’importation et la vente des œuvres d’art.

Les entreprises doivent désormais s’assurer de leur bonne gestion fiscale pour éviter toute pénalité. La loi encourage également à adopter des pratiques fiscales plus transparentes, notamment en ce qui concerne la facturation et la déclaration de la TVA, à travers la facture normalisée et le taux de la TPS fixé à 5%.

Réactions des entrepreneurs

Les participants à la rencontre, tels que Boris Yedomon, secrétaire général d’un groupement d’importateurs, ont salué l’initiative. Il a exprimé sa satisfaction sur la clarté des explications données et a insisté sur la nécessité de continuer ce genre d’ateliers pour assurer une meilleure sensibilisation. « Nous allons relayer ces informations dans nos secteurs d’activité pour permettre à tous les opérateurs économiques de mieux comprendre les réformes fiscales », a-t-il déclaré.

Les chefs d’entreprise présents et en ligne ont également exprimé leur souhait de voir des sessions régulières organisées par la CCI Bénin et la DGI.

La rencontre thématique s’est déroulée autour du thème : « Que retenir sur les nouvelles dispositions et avantages de la loi de finances 2025 ? »

M. M.

