La CCI Bénin organise des consultations gratuites pour les chefs d’entreprises

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) en collaboration avec l’Association béninoise des fiscalités du privé (ABEFIP), a organisé mercredi 28 mai 2025, un Rendez-vous des experts ; une initiative d’accompagnement des entreprises.

Le Rendez-vous des experts, l’une des initiatives d’accompagnement des entreprises à la CCI Bénin, a lieu mercredi 28 mai 2025. Il s’agit de consultations gratuites d’experts fiscalistes à travers lesquelles les chefs d’entreprises expriment leurs besoins et obtiennent des conseils d’experts en vue du développement de leurs affaires. L’édition du mercredi dernier a été organisée en collaboration avec l’Association béninoise des fiscalités du privé.

Selon Parfait HOUNSOU, fiscaliste, membre de l’ABEFIP, il s’agit d’aider les chefs d’entreprises à trouver des solutions à leurs préoccupations en matière fiscale. Etant pour la plupart en contrôle fiscal, ces promoteurs d’entreprises selon ses explications, souhaitent savoir si le moment est opportun pour payer ce qu’on leur réclame en matière d’impôt. Et pour ne pas payer plus qu’il en faut, ils sont venus recevoir des conseils des experts.

Selon le fiscaliste, les promoteurs d’entreprises présents à ce Rendez-vous ont pour la plupart des dossiers en attente à la mission fiscale des recettes de perception, la structure qui délivre des crédits en matière de TVA pour des entreprises qui réalisent des activités sur le régime d’exception. Et en cela, leurs préoccupations ont également rapport à la manière dont il faut procéder pour obtenir ces crédits-là. En tant que fiscaliste, il assure les avoir bien orientés, leur permettant de gagner du temps dans le processus. « Lorsque vous avez la bonne information, vous avez une idée des pièces exactes qu’il faut fournir, ça vous évite d’aller sur place à la mission fiscale, de revenir chercher encore des pièces, de repartir. Toutes ces procédures qui retardent », a fait observer Parfait HOUNSOU.

Josias HINNAKOU, jeune entrepreneur en production et santé animale a salué l’initiative de la CCI Bénin qui lui a permis de s’informer sur les réalités fiscales. Désormais, il assure pouvoir mieux se préparer sur les réalités fiscales à affronter dans son entreprise, notamment en ce qui concerne les différents impôts à payer, leur gestion, comment se préparer pour ne pas avoir à gérer des déconvenues, etc.

« C’est une belle initiative. On a l’habitude de travailler avec la CCI Bénin, mais c’est la première fois qu’on assiste à cette activité. Un Be to Be avec des experts pour parler des difficultés sur la fiscalité, le problème de bilan, comptabilité, etc. Exposer nos préoccupations, et ensemble avec les experts, trouver une approche de solutions », a confié pour sa part Landry BIOKOU, responsable d’entreprise très satisfait après la rencontre avec l’expert en fiscalité.

En venant au Rendez-vous, Léa BOKO, cheffe d’entreprise souhaitait mieux comprendre le système fiscal surtout en matière de crédit MP2. Elle souhaitait également savoir s’il y a des modifications au niveau de la loi des finances sur ce plan. Avec l’expert, elle assure avoir des réponses à ses préoccupations.

C’est avec beaucoup de satisfaction que les chefs d’entreprises présents à ce Rendez-vous sont repartis sûrs de relever les défis fiscaux auxquels ils sont confrontés.

F. A. A.

31 mai 2025 par ,