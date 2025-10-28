mardi, 28 octobre 2025 -

1419 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Mission économique au Bénin

La CCI Bénin met en relation les MPME nigérianes et béninoises




Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de Commerce d’Abéokuta, a pris part à une importante session d’échanges B2B avec les responsables des Micros Petites et Moyennes Entreprises (MPME) du Bénin, lundi 27 octobre 2025. La rencontre, initiée par la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), s’est tenue au siège de l’institution à Cotonou.

La mission commerciale nigériane, accueillie par la CCI Bénin ce lundi 27 octobre 2025, a permis à des entreprises œuvrant dans les épices, légumes, miel, agroalimentaire, fruits de mer transformés, manioc, services de sécurité, fiscalité, comptabilité, audit et certification, de se rencontrer. Entrepreneurs béninois et nigérians ont exploré des partenariats concrets.

Pour le vice-président de la CCI Bénin, Casimir Migan, représentant le président Arnauld Akakpo, cette journée s’inscrit dans une vision forte de coopération. « Notre démarche commune traduit l’engagement des autorités de nos différents États (…) Nous veillons à ce que les relations soient réellement durables et profitent aux opérateurs économiques de deux pays ». La rencontre s’inscrit dans la volonté politique des deux chefs d’État, Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu, de concrétiser la vision d’une CEDEAO plus intégrée. Elle entre également en droite ligne du nouveau plan stratégique de la CCI Bénin, qui veut bâtir une chambre connectée aux marchés et aux opportunités.

Le vice-président a également évoqué un projet ambitieux visant à créer une zone économique commune entre Kétou et Abéokuta, sous le leadership de l’Union africaine. « Le Plateau, pour ne pas parler de Kétou, constitue une zone presque commune. C’est le colonisateur qui nous a divisés. C’est la même communauté », a-t-il lancé avec émotion. Ce projet, porté par le ministère béninois de l’agriculture et d’autres ministères, devrait, selon lui, réunir davantage les peuples et éliminer les barrières commerciales.

Du côté nigérian, le représentant de la Chambre de Commerce d’Abéokuta, Ibrahim Bada, a mis l’accent sur cette fraternité économique. « Nous ne sommes pas ici en visiteurs, mais en partenaires et en frères. Nous sommes unis par l’histoire, par la géographie et par nos aspirations économiques communes », a-t-il affirmé. Il a souligné les complémentarités entre les deux nations. « Le Nigeria a un grand marché de plus de 200 millions de personnes. Le Bénin, lui, a un potentiel énorme. Ensemble, nous pouvons bâtir un grand marché régional ».

La mission est stratégique et non symbolique, selon Ibrahim Bada. « Faire les affaires ensemble portera la prospérité à nos deux peuples », a-t-il indiqué.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Plus de 74 milliards FCfa mobilisés pour soutenir 31 communes


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald (…)
Lire la suite

Hertz renforce son engagement pour une mobilité durable


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Hertz, leader mondial de la location de voiture, a célébré (…)
Lire la suite

Le Bénin, leader de l’agriculture dans l’espace CEDEAO


25 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin a réalisé des bonds significatifs dans le secteur de (…)
Lire la suite

James Robinson, Prix Nobel d’économie 2024 attendu à Cotonou


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025 se (…)
Lire la suite

MTN, UBA et JUMO lancent MoMo Kash pour démocratiser l’accès au crédit


21 octobre 2025 par La Rédaction
MTN Mobile Money, en partenariat avec United Bank for Africa (UBA) et (…)
Lire la suite

CDC Bénin lance l’initiative IDERA pour booster l’entreprenariat féminin


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a procédé, (…)
Lire la suite

19 402 quitus fiscaux déjà délivrés par la DGI


18 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dix-neuf mille quatre cent deux (19 402) quitus fiscaux ont déjà (…)
Lire la suite

CCI Bénin accélère la compétitivité des entreprises avec Business (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé, (…)
Lire la suite

UBA mène le débat économique africain avec un nouveau livre blanc lors (…)


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA) (…)
Lire la suite

PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des (…)
Lire la suite

Le président de la BAD participe aux travaux à Washington


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de (…)
Lire la suite

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Lire la suite

Les prouesses qui font la fierté du Bénin


10 octobre 2025 par La Rédaction
La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a (…)
Lire la suite

12 508 quitus fiscaux déjà délivrés


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le service des impôts s’active pour la délivrance de quitus fiscaux aux (…)
Lire la suite

Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
Lire la suite

MSC Vittoria, un géant des mers accoste au port de Cotonou


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le port autonome de Cotonou vient d’inscrire une nouvelle page dans son (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires