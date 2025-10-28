La CCI Bénin met en relation les MPME nigérianes et béninoises

Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de Commerce d’Abéokuta, a pris part à une importante session d’échanges B2B avec les responsables des Micros Petites et Moyennes Entreprises (MPME) du Bénin, lundi 27 octobre 2025. La rencontre, initiée par la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), s’est tenue au siège de l’institution à Cotonou.

La mission commerciale nigériane, accueillie par la CCI Bénin ce lundi 27 octobre 2025, a permis à des entreprises œuvrant dans les épices, légumes, miel, agroalimentaire, fruits de mer transformés, manioc, services de sécurité, fiscalité, comptabilité, audit et certification, de se rencontrer. Entrepreneurs béninois et nigérians ont exploré des partenariats concrets.

Pour le vice-président de la CCI Bénin, Casimir Migan, représentant le président Arnauld Akakpo, cette journée s’inscrit dans une vision forte de coopération. « Notre démarche commune traduit l’engagement des autorités de nos différents États (…) Nous veillons à ce que les relations soient réellement durables et profitent aux opérateurs économiques de deux pays ». La rencontre s’inscrit dans la volonté politique des deux chefs d’État, Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu, de concrétiser la vision d’une CEDEAO plus intégrée. Elle entre également en droite ligne du nouveau plan stratégique de la CCI Bénin, qui veut bâtir une chambre connectée aux marchés et aux opportunités.

Le vice-président a également évoqué un projet ambitieux visant à créer une zone économique commune entre Kétou et Abéokuta, sous le leadership de l’Union africaine. « Le Plateau, pour ne pas parler de Kétou, constitue une zone presque commune. C’est le colonisateur qui nous a divisés. C’est la même communauté », a-t-il lancé avec émotion. Ce projet, porté par le ministère béninois de l’agriculture et d’autres ministères, devrait, selon lui, réunir davantage les peuples et éliminer les barrières commerciales.

Du côté nigérian, le représentant de la Chambre de Commerce d’Abéokuta, Ibrahim Bada, a mis l’accent sur cette fraternité économique. « Nous ne sommes pas ici en visiteurs, mais en partenaires et en frères. Nous sommes unis par l’histoire, par la géographie et par nos aspirations économiques communes », a-t-il affirmé. Il a souligné les complémentarités entre les deux nations. « Le Nigeria a un grand marché de plus de 200 millions de personnes. Le Bénin, lui, a un potentiel énorme. Ensemble, nous pouvons bâtir un grand marché régional ».

La mission est stratégique et non symbolique, selon Ibrahim Bada. « Faire les affaires ensemble portera la prospérité à nos deux peuples », a-t-il indiqué.

