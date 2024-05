La CCI Bénin lance le Guichet de la propriété industrielle et de l’innovation

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) dispose désormais d’un outil qui permet aux entreprises béninoises d’aller encore plus de l’avant. Il s’agit du Guichet de la propriété industrielle et de l’innovation, officiellement lancé mercredi 29 mai 2024, par Raymond ABILE ADJAKPA, secrétaire général de la CCI Bénin, représentant le président.

Les entreprises béninoises n’ont pas conscience de l’intérêt que représente pour elles, la propriété industrielle. Selon les résultats d’une enquête réalisée en décembre 2023 par l’Observatoire de commerce, de l’industrie et des services de la CCI Bénin, 56% d’entre elles considèrent leurs entreprises comme une marque ; alors qu’elles n’ont même pas entrepris les démarches de dépôt de marque, c’est ce qu’a révélé Raymond ABILE ADJAKPA, secrétaire général de la CCI Bénin lors du lancement du Guichet de la propriété industrielle et de l’innovation mercredi 29 mai 2024 à Cotonou. L’objectif de ce guichet d’après lui, est de participer à l’information, à la veille et de permettre aux entrepreneurs non seulement de croitre, mais aussi de pérenniser leurs entreprises par l’innovation, le dépôt de leurs inventions, de leurs marques, afin d’aller encore plus de l’avant.

A travers le Guichet de la propriété industrielle et de l’innovation, la CCI Bénin veut faire du Made in Benin ; du Made By Benin ; et du Made for Benin, a poursuivi le secrétaire général. Le but poursuivi à l’en croire, est « d’avoir le Bénin au cœur du développement, et de répondre à la demande des autorités qui veulent que le Bénin se transforme par l’industrialisation des produits ».

A propos du Guichet de la propriété industrielle et de l’innovation

Le guichet de la propriété industrielle et de l’innovation offre des services d’informations et d’accompagnement des entreprises sur les questions de propriété industrielle (Marques et brevets) et innovation. Il vise 07 principaux objectifs à savoir :

– fournit aux entreprises les informations utiles en matière de propriété industrielle et d’innovation ;

– assiste les entreprises dans l’accomplissement des formalités d’acquisition de titre de propriété industrielle ;

– organise des renforcements de capacités des entreprises dans le domaine de la propriété industrielle et de l’innovation ;

– facilite l’accès à un réseau d’acteurs spécialisés ;

– accompagne les entreprises dans la formulation d’une stratégie adaptée ;

– met à disposition des entreprises un outil de diagnostic en matière de propriété industrielle ;

– donne plus de visibilité aux entreprises innovantes et celles ayant des titres de propriété industrielle.

S’agissant de la propriété industrielle, c’est l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), présente dans 17 pays, qui enregistre les dossiers à travers ses agences dans chaque pays, pour la délivrance du Brevet d’invention destinés à protéger les inventions. L’OAPI protège également les signes distinctifs des produits et services relevant du commerce, ainsi que les marques, le nom commercial, les dessins et modèles industriels, et la protection des indications géographiques, dont la demande relève de la compétence de chaque Etat membre. C’est ce qu’a expliqué Rosalie MONTCHO, chef service de la valorisation des innovations à la structure nationale de liaison de l’OAPI. A l’en croire, lorsqu’une marque est enregistrée, sa protection est valable dans les 17 Etats membres de l’OAPI sur une période de 10 ans. « C’est en fonction de l’enjeu économique de ces titres-là que les opérateurs économiques n’hésitent pas à formuler la demande pour leurs marques, le dessin ou modèle industriel avant la mise sur le marché. […] », a-t-elle fait savoir, avant d’évoquer l’enjeu pour les entreprises, qui consiste à « contrecarrer les concurrents ». « Lorsque vous protégez votre marque, celui qui se hasarde à l’utiliser, peut faire objet de poursuite judiciaire. L’enjeu aussi, c’est de travailler sur sa marque, c’est de travailler son produit au quotidien », a poursuivi le chef service de la valorisation des innovations à la structure nationale de liaison de l’OAPI.

Elle a animé au cours du lancement, un panel avec Pascal Landry DJAITO, directeur de la formation, de la promotion des innovations à l’Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche et de l’innovation technologique (ABEVRIT), Gilles ADAMON, directeur Général de Natura SARL, et Richard ODJRADO, directeur général de AS WORLD TECH. Les deux chefs d’entreprise ont partagé leurs expériences en matière de protection de marque et de produits innovants.

