2ᵉ édition du Casablanca Finance City Africa Tour : Le Bénin, un acteur désormais incontournable de la carte financière (…)

17 novembre 2025 par

En choisissant à nouveau le Bénin comme l’une des étapes majeures de la 2ᵉ édition du Casablanca Finance City (CFC) Africa Tour 2025, l’institution marocaine envoie un (…)

Bénin-Canada La CCI Bénin et le CÉNB scellent un accord pour renforcer la (…)

17 novembre 2025 par ,

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld Akakpo, et le Président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (…)

Ballon d’Or africain 2025 Hakimi, Salah et Osimhen en lice pour le titre de Joueur de l’année

17 novembre 2025 par ,

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des trois finalistes pour le prestigieux titre du Joueur de l’année 2025, prévu pour ce mercredi 19 (…)

Commune de Zogbodomey Un faux multiplicateur d’argent arrêté à Cana

17 novembre 2025 par ,

Une équipe conjointe des commissariats de Hounli et de Cana, dans la commune de Zogbodomey, a interpellé, dimanche 16 novembre 2025, un individu impliqué dans une (…)

Après le retrait du récépissé définitif pour la Présidentielle 2026 Les candidats invités au tirage au sort pour leur positionnement sur le (…)

17 novembre 2025 par ,

Le président de la Commission électorale autonome (CENA), Sacca Lafia a remis les récépissés définitifs aux deux duos candidats dans la course pour l’élection (…)

Récompense des meilleurs joueurs africains 2025 Angélique Kidjo aux commandes des CAF Awards à Rabat

17 novembre 2025 par ,

C’est Angélique Kidjo, icone mondial de la musique africaine qui va assurer la présentation des CAF Awards, une grande soirée de distinction des célébrités du football (…)

