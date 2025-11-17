Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
2ᵉ édition du Casablanca Finance City Africa Tour :
17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
En choisissant à nouveau le Bénin comme l’une des étapes majeures de la 2ᵉ édition du Casablanca Finance City (CFC) Africa Tour 2025, l’institution marocaine envoie un (…)
Bénin-Canada
17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld Akakpo, et le Président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (…)
Ballon d’Or africain 2025
17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des trois finalistes pour le prestigieux titre du Joueur de l’année 2025, prévu pour ce mercredi 19 (…)
Commune de Zogbodomey
17 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
Une équipe conjointe des commissariats de Hounli et de Cana, dans la commune de Zogbodomey, a interpellé, dimanche 16 novembre 2025, un individu impliqué dans une (…)
Après le retrait du récépissé définitif pour la Présidentielle 2026
17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le président de la Commission électorale autonome (CENA), Sacca Lafia a remis les récépissés définitifs aux deux duos candidats dans la course pour l’élection (…)
Récompense des meilleurs joueurs africains 2025
17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
C’est Angélique Kidjo, icone mondial de la musique africaine qui va assurer la présentation des CAF Awards, une grande soirée de distinction des célébrités du football (…)
Commune de Malanville
17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les agents du Service régional de lutte contre la fraude (SRLCF), Borgou-Alibori, ont intercepté ce dimanche 16 novembre 2025, à Boussoukali, une localité proche de (…)
17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les six (06) députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), ont (…)
17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Partenaire des grands événements culturels africains et des artistes (…)
17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que 60 % de la population du continent a moins de 25 ans, le (…)
16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Bankolé Amiur Arcade O., identifié comme l’homme derrière le compte (…)
16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
En visite au Bénin pour l’ordination épiscopale de Mgr Éric Soviguidi, (…)
16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Cotonou accueille du 15 au 17 décembre 2025 une importante mission (…)
16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le député Soumaïla Boké Sounon a retiré, dimanche 16 novembre 2025, sa (…)
16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au (…)
16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le paysage des paiements numériques en Afrique connaît une expansion (…)
16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par (…)
