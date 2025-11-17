lundi, 17 novembre 2025 -

553 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

2ᵉ édition du Casablanca Finance City Africa Tour :

Le Bénin, un acteur désormais incontournable de la carte financière (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
En choisissant à nouveau le Bénin comme l’une des étapes majeures de la 2ᵉ édition du Casablanca Finance City (CFC) Africa Tour 2025, l’institution marocaine envoie un (…)  
Lire la suite
Bénin-Canada

La CCI Bénin et le CÉNB scellent un accord pour renforcer la (…)


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld Akakpo, et le Président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (…)  
Lire la suite
Ballon d’Or africain 2025

Hakimi, Salah et Osimhen en lice pour le titre de Joueur de l’année


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des trois finalistes pour le prestigieux titre du Joueur de l’année 2025, prévu pour ce mercredi 19 (…)  
Lire la suite
Commune de Zogbodomey

Un faux multiplicateur d’argent arrêté à Cana


17 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Une équipe conjointe des commissariats de Hounli et de Cana, dans la commune de Zogbodomey, a interpellé, dimanche 16 novembre 2025, un individu impliqué dans une (…)  
Lire la suite
Après le retrait du récépissé définitif pour la Présidentielle 2026

Les candidats invités au tirage au sort pour leur positionnement sur le (…)


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Commission électorale autonome (CENA), Sacca Lafia a remis les récépissés définitifs aux deux duos candidats dans la course pour l’élection (…)  
Lire la suite
Récompense des meilleurs joueurs africains 2025

Angélique Kidjo aux commandes des CAF Awards à Rabat


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
C’est Angélique Kidjo, icone mondial de la musique africaine qui va assurer la présentation des CAF Awards, une grande soirée de distinction des célébrités du football (…)  
Lire la suite
Commune de Malanville

Des sacs de charbon contenant 150 kg de drogue saisis


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les agents du Service régional de lutte contre la fraude (SRLCF), Borgou-Alibori, ont intercepté ce dimanche 16 novembre 2025, à Boussoukali, une localité proche de (…)  
Lire la suite

Les six députés LD démissionnaires officialisent leur soutien à WADAGNI


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les six (06) députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), ont (…)
Lire la suite

TV5MONDE soutient la création du Cotonou Comedy Festival


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Partenaire des grands événements culturels africains et des artistes (…)
Lire la suite

« Accélérer la révolution numérique de l’Afrique pour stimuler l’emploi (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que 60 % de la population du continent a moins de 25 ans, le (…)
Lire la suite

Un activiste arrêté pour un appel à la rébellion sur Facebook


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bankolé Amiur Arcade O., identifié comme l’homme derrière le compte (…)
Lire la suite

Visite du n°2 du Vatican au Bénin


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
En visite au Bénin pour l’ordination épiscopale de Mgr Éric Soviguidi, (…)
Lire la suite

Une mission économique marocaine à Cotonou du 15 au 17 décembre


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou accueille du 15 au 17 décembre 2025 une importante mission (…)
Lire la suite

Le député député LD Soumaïla Boké Sounon retire sa démission


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Boké Sounon a retiré, dimanche 16 novembre 2025, sa (…)
Lire la suite

TiVi5Monde enchante les petits au Centre Eya


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre communautaire Eya a vibré, vendredi 14 novembre 2025, au (…)
Lire la suite

Près de 2 000 milliards d’USD de paiements instantanés en 2024


16 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le paysage des paiements numériques en Afrique connaît une expansion (…)
Lire la suite

Structure, composition et fonctionnement du Sénat


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par (…)
Lire la suite

Nouvelle vague de démissions au parti LD après la révision de la (…)


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Après le député Justin Adjovi, secrétaire national à la Trésorerie du (…)
Lire la suite

L’enregistrement des dossiers de candidature en cours pour les législatives


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les partis politiques régulièrement constitués au Bénin, et qui (…)
Lire la suite

Un poste de péage sur la route Cotonou-Bohicon


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un poste de péage sera opérationnel sur la Route nationale inter-Etat (…)
Lire la suite

Justin Adjovi abandonne Les Démocrates


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Ce samedi 15 novembre, Justin Adjovi, jusqu’alors Secrétaire national à (…)
Lire la suite

Un recrutement de 715 policiers lancé


15 novembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine a annoncé le lancement d’un concours pour (…)
Lire la suite

Ce que change la nouvelle Constitution


15 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Assemblée nationale du Bénin a adopté dans la matinée de ce samedi 15 (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
Voir

L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Voir

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Voir

Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Voir

Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Point de vue des citoyens sur l’affaire falsification des documents par LD


15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) est cité dans une affaire de faux et usage (…)
Lire la suite

La révision de la Constitution adoptée


15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réunis en séance plénière, les députés de la 9ᵉ législature ont adopté (…)
Lire la suite

Le projet de Révision de la constitution franchit l’étape de recevabilité


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant Révision de la constitution a franchi (…)
Lire la suite

Adam Boni Tessi, ex président de la HAAC n’est plus


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la (…)
Lire la suite

2,5 tonnes de faux médicaments saisies, la revendeuse arrêtée


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Police républicaine a interpellé, ce jeudi 13 novembre 2025, une (…)
Lire la suite

L’essence frelatée fait des dégâts à Zogbodomey


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un entrepôt d’essence a été réduit en cendres suite à un incendie (…)
Lire la suite

Eden food relève le défi des « 100 marmites en 24 heures »


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La restauratrice béninoise « Eden food », de son vrai nom Love Anick (…)
Lire la suite

L’ANaGeM recrute à plusieurs postes


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a lancé le (…)
Lire la suite

Le futur numérique de l’Afrique se discute à Cotonou les 17 et 18 novembre


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou accueille, les 17 et 18 novembre 2025, le Sommet régional sur (…)
Lire la suite

Environnement et le changement climatique en Afrique : Défis et (…)


14 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au (…)
Lire la suite

L’ANIP met en garde contre de faux intermédiaires


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) met en garde (…)
Lire la suite

Un homme assassiné dans un litige foncier


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Blessé par balles dans un conflit foncier à Lonfin dans la commune de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires