mardi, 16 septembre 2025 -

1738 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Economie

La CCI Bénin et CADRECO lancent la 1ère édition du Prix Gazelle




La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), en partenariat avec le média CADRECO lancent la première édition du Prix Gazelle. L’initiative vise trois principaux objectifs. Il s’agit de mettre en lumière les entreprises qui jouent un rôle clé dans le développement économique du Bénin ; de créer un espace de reconnaissance pour la croissance, l’innovation et les pratiques durables ; et de favoriser des connexions entre les entreprises, les investisseurs et les institutions. L’information a été rendue publique ce mardi 16 septembre 2025, à travers un communiqué conjoint.

Lire le communiqué

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




ARISE mobilise 700 millions de dollars


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Groupe ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), acteur (…)
Lire la suite

Des journalistes de l’UEMOA en formation à Cotonou


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Cotonou accueille une session de formation des journalistes des États (…)
Lire la suite

Les journalistes de l’UEMOA font escale à L’Économiste du Bénin


15 septembre 2025 par La Rédaction
En prélude à la session de renforcement des capacités organisée à leur (…)
Lire la suite

Société des Bitumes du Bénin SA obtient son agrément


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le gouvernement a donné son accord à la Société des Bitumes du Bénin SA (…)
Lire la suite

WINOVO SARL agréée pour le recyclage de ferrailles d’aluminium à Sèmè-Podji


10 septembre 2025 par Marc Mensah
La société WINOVO SARL a été admise au régime B du Code des (…)
Lire la suite

Le Bénin table sur une croissance de 7,5 % en 2026


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi de finances pour la gestion 2026 table sur une (…)
Lire la suite

4 nouvelles sociétés obtiennent leur agrément au Code des investissements


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement béninois a donné l’agréement, mercredi 10 septembre (…)
Lire la suite

Le projet du budget de l’Etat passe à 3 783,984 milliards de FCFA


10 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le gouvernement s’est réuni en Conseil des ministres ce 10 septembre. (…)
Lire la suite

Le marché Dantokpa délocalisé en janvier 2026


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a dévoilé, ce 9 (…)
Lire la suite

Le Bénin exporte pour 11,4 milliards FCFA vers ses voisins


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a exporté pour 11,4 milliards de FCFA de biens vers les pays (…)
Lire la suite

Un million de m³ de gaz naturel déjà fournis aux industries


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, la première station de décompression de gaz naturel implantée (…)
Lire la suite

Les opportunités d’investissement à la GDIZ en lumière au Japon


2 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin a (…)
Lire la suite

CCI Bénin connecte les marchands à la nouvelle version de (…)


29 août 2025 par Marc Mensah
Les marchands béninois ont été formés pour tirer parti de la nouvelle (…)
Lire la suite

GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un (…)
Lire la suite

L’Asie, premier client à l’exportation du Bénin


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le volume des exportations du Bénin vers le marché asiatique en 2024, (…)
Lire la suite

Un appui de la JICA pour booster le secteur privé béninois


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) va appuyer les (…)
Lire la suite

CMOC enregistre un bénéfice net record de 1,21 milliard USD


22 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
CMOC a enregistré de bonnes performances au premier semestre 2025 avec (…)
Lire la suite

Harmonisation des horaires frontaliers pour débloquer le potentiel (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 août 2025 marque une étape dans les efforts d’intégration (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires