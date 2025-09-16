La CCI Bénin et CADRECO lancent la 1ère édition du Prix Gazelle

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), en partenariat avec le média CADRECO lancent la première édition du Prix Gazelle. L’initiative vise trois principaux objectifs. Il s’agit de mettre en lumière les entreprises qui jouent un rôle clé dans le développement économique du Bénin ; de créer un espace de reconnaissance pour la croissance, l’innovation et les pratiques durables ; et de favoriser des connexions entre les entreprises, les investisseurs et les institutions. L’information a été rendue publique ce mardi 16 septembre 2025, à travers un communiqué conjoint.

Lire le communiqué

16 septembre 2025 par ,