La CCI Bénin construit son nouveau siège sur le Boulevard de la Marina

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) aura bientôt un nouveau siège emblématique à Cotonou. L’édifice sera érigé sur le Boulevard Marina, à proximité des Jardins de Mathieu, un emplacement stratégique au cœur de la capitale économique.

Le nouveau siège de la CCI Bénin sera construit au cœur de la capitale économique, sur le Boulevard Marina, à proximité des Jardins de Mathieu. Le projet prévoit une infrastructure de 11 320 m² de surface de plancher (SDP) avec une hauteur variant de +14,70 m (R+2 façade Est), à 30,04 m (R+6 avec rooftop). Le bâtiment s’organise autour d’un jardin central en pleine terre de plus de 980 m², depuis lequel s’effectuent les accès aux différents services proposés. Cet édifice regroupera le siège de la CCI Bénin, le siège du CAMeC, et un Centre de conférences, des espaces de restauration et sanitaires.

Récemment, la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU), chargée de piloter le projet, a lancé un Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) pour sa construction. La durée d’exécution des travaux est estimée à 36 mois. Les maîtres d’oeuvres sont entre autres Sara Consult, Arrow et Apave.

La construction de ce nouveau siège illustre l’ambition de la CCI Bénin de devenir un véritable catalyseur de développement pour les entreprises béninoises et un acteur incontournable de la modernisation économique du pays.

Akpédjé Ayosso

8 août 2025