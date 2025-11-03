lundi, 3 novembre 2025 -

Afterwork 100 % local

La CCI Bénin clôture octobre sous le signe du “Consommons local”




Le dernier Afterwork 100 % local du mois d’octobre, organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), s’est tenu le vendredi 31 octobre au Centre communautaire Eya.

Dans une ambiance conviviale, producteurs, entrepreneurs et visiteurs ont célébré la créativité et le savoir-faire béninois à travers la dégustation de produits “made in Bénin”.
Les visiteurs ont pu échanger directement avec les exposants et goûter à une variété de produits locaux, allant des liqueurs artisanales aux produits cosmétiques en passant par les condiments et innovations agroalimentaires.

« C’est une très bonne initiative qu’on doit renouveler. Cela permet de découvrir et déguster les produits fabriqués au Bénin, qui sont souvent très innovants et d’une grande qualité », s’est réjouie Fresnellia Sagbo, docteure en sciences et qualité des aliments et présidente de l’Association des Femmes Entrepreneures du Bénin (AWEP-Bénin). Elle a souligné le rôle de l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) dans le contrôle et la certification des produits.

Ces rencontres représentent une vitrine précieuse, selon Josiane Tchaou, promotrice des liqueurs de la marque Tchité. Exposante de liqueurs à base de petits colas, elle remercie la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) pour l’initiative. « Pourquoi ne pas la renouveler chaque trimestre ? », a-t-elle proposé avec enthousiasme.

Du côté de l’industrie cosmétique, Mamoudou Malick, responsable de production d’une entreprise de savons, partage la même satisfaction. « Le Bénin regorge de compétences dans plusieurs domaines. Les produits béninois gagnent en qualité et en reconnaissance. La CCI Bénin joue un rôle crucial dans la visibilité et l’accompagnement des entreprises locales », a-t-il affirmé, invitant les citoyens à « faire confiance aux producteurs locaux » pour soutenir l’économie nationale.

Natacha, participante à la séance de dégustation, a confié : « c’est une première pour moi de voir autant d’artisans locaux réunis avec autant de nouveautés. J’ai découvert le piment noir, c’est excellent ! Je remercie les organisateurs, c’est une belle manière de valoriser notre production locale ».
M. M.

3 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




