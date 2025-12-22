La CCI Bénin célèbre les entreprises engagées dans la démarche qualité

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Brigade Economique et Financière (BEF)
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dame Ogunrube Nziki, une ex-femme de l’activiste panafricaniste Kemi Seba a été interpellée par la Brigade économique et financière (BEF).
Interpellée, samedi 20 (…)
Lire la suite
Distinction
22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), a organisé le vendredi 19 décembre 2025, la 3e édition du Prix de la qualité et de la performance. Plusieurs (…)
Lire la suite
Relaxé par la CRIET
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Hosée Houngnibo, coordonnateur national du mouvement OB26, a été relaxé ce lundi par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), qui a (…)
Lire la suite
Vol à Abomey-Calavi
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un employé d’une station de lavage a été interpellé, samedi 20 décembre 2025, en tentant de revendre la moto de son patron.
Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 (…)
Lire la suite
Après la mutinerie déjouée
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le chef d’état-major général, le général de division Fructueux Gbaguidi, a fait le point sur la situation au sein des Forces Armées Béninoises (FAB), après la tentative de (…)
Lire la suite
Inhumation
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Sourou Berthe KOUGBLENOU, l’épouse du général de corps aérien BADA Bertin, sera inhumée le jeudi 15 janvier 2025. Voici le programme officiel des obsèques.
La famille (…)
Lire la suite
CAN 2025
22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), a effectué une belle entame de compétition s’imposant par un score de 2 buts à zéro aux Comores (…)
Lire la suite
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Au Maroc, à l’occasion de la CAN 2025, les Guépards du Bénin n’ont pas (…)
Lire la suite
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le 16 décembre 2025, un (…)
Lire la suite
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La promulgation de la Constitution révisée le 17 décembre dernier (…)
Lire la suite
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Cour constitutionnelle voit son champ d’action se réduire au profit (…)
Lire la suite
21 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le concours national de dissertation (NEC), l’une des initiatives de la (…)
Lire la suite
21 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rehaussé de sa présence la plus (…)
Lire la suite
20 décembre 2025 par Marc Mensah
A Kilibo, la police a saisi plus de 321 kilogrammes de produits (…)
Lire la suite
20 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des fêtes de fin d’année, la police béninoise renforce la (…)
Lire la suite
20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a servi (…)
Lire la suite
20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï a été déposé (…)
Lire la suite