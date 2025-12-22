La CCI Bénin célèbre les entreprises engagées dans la démarche qualité

Un employé d’une station de lavage a été interpellé, samedi 20 décembre 2025, en tentant de revendre la moto de son patron. Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 (…)

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), a organisé le vendredi 19 décembre 2025, la 3e édition du Prix de la qualité et de la performance. Plusieurs (…)

22 décembre 2025 par

22 décembre 2025 par ,

22 décembre 2025 par ,

22 décembre 2025 par ,

21 décembre 2025 par ,

21 décembre 2025 par

20 décembre 2025 par

20 décembre 2025 par

20 décembre 2025 par

20 décembre 2025 par

Au Maroc, à l’occasion de la CAN 2025, les Guépards du Bénin n’ont pas (…)Le Tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le 16 décembre 2025, un (…)La promulgation de la Constitution révisée le 17 décembre dernier (…)La Cour constitutionnelle voit son champ d’action se réduire au profit (…)Le concours national de dissertation (NEC), l’une des initiatives de la (…)Le chef de l’Etat Patrice Talon a rehaussé de sa présence la plus (…)A Kilibo, la police a saisi plus de 321 kilogrammes de produits (…)A l’approche des fêtes de fin d’année, la police béninoise renforce la (…)L’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a servi (…)Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï a été déposé (…)