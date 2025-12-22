lundi, 22 décembre 2025 -

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Brigade Economique et Financière (BEF)

Une ex-épouse de Kèmi Séba interpellée


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dame Ogunrube Nziki, une ex-femme de l’activiste panafricaniste Kemi Seba a été interpellée par la Brigade économique et financière (BEF). Interpellée, samedi 20 (…)  
Distinction

La CCI Bénin célèbre les entreprises engagées dans la démarche qualité


22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), a organisé le vendredi 19 décembre 2025, la 3e édition du Prix de la qualité et de la performance. Plusieurs (…)  
Relaxé par la CRIET

Hosée Houngnibo recouvre la liberté


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Hosée Houngnibo, coordonnateur national du mouvement OB26, a été relaxé ce lundi par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), qui a (…)  
Vol à Abomey-Calavi

Un employé arrêté en tentant de revendre la moto de son patron


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un employé d’une station de lavage a été interpellé, samedi 20 décembre 2025, en tentant de revendre la moto de son patron. Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 (…)  
Après la mutinerie déjouée

‘’La situation est stabilisée’’ dans les FAB (Général Gbaguidi)


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le chef d’état-major général, le général de division Fructueux Gbaguidi, a fait le point sur la situation au sein des Forces Armées Béninoises (FAB), après la tentative de (…)  
Inhumation

Programme des obsèques de l’épouse du général BADA


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sourou Berthe KOUGBLENOU, l’épouse du général de corps aérien BADA Bertin, sera inhumée le jeudi 15 janvier 2025. Voici le programme officiel des obsèques. La famille (…)  
CAN 2025

Cotonou aux couleurs du Maroc pour le match d’ouverture des Lions de (…)


22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), a effectué une belle entame de compétition s’imposant par un score de 2 buts à zéro aux Comores (…)  
Quand l’apparat devient langage national


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Au Maroc, à l’occasion de la CAN 2025, les Guépards du Bénin n’ont pas (…)
Le Rocher Bénin condamné à payer 11 millions FCFA à la société AJO


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le 16 décembre 2025, un (…)
’’C’est toujours la Constitution de 1990’’ (Prof Gilles Badé)


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La promulgation de la Constitution révisée le 17 décembre dernier (…)
Ces compétences que la Cour constitutionnelle cède au Sénat


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle voit son champ d’action se réduire au profit (…)
UBA Bénin lance la 3e édition du Concours national de dissertation


21 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le concours national de dissertation (NEC), l’une des initiatives de la (…)
Patrice Talon aux finales des PFL Africa


21 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rehaussé de sa présence la plus (…)
Un tricycle abandonné avec 321 kg de faux médicaments


20 décembre 2025 par Marc Mensah
A Kilibo, la police a saisi plus de 321 kilogrammes de produits (…)
Des pétards saisis, un suspect arrêté


20 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des fêtes de fin d’année, la police béninoise renforce la (…)
Prof. Albert Bienvenu Akoha célébré par ses pairs


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a servi (…)
Candide Azannaï et 5 militaires déposés en prison


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï a été déposé (…)
La BOAD atteint près de 10.000 milliards FCFA d’engagements à fin 2025


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le montant global des financements de la BOAD (toutes opérations (…)
2 individus interpellés sur une moto volée ‎


20 décembre 2025 par Marc Mensah
‎L’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Zèko (…)
17 kg de chanvre indien et 3 motos saisis


20 décembre 2025 par Marc Mensah
Le commissariat de Pahou a démantelé deux ghettos, jeudi 18 décembre (…)
45 PME béninoises misent sur la croissance collaborative


20 décembre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu la 2ᵉ (…)
Le Bénin 4è après l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie


20 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin confirme son ascension sur la scène de l’escrime continentale. (…)
Candide Azannai placé sous mandat de dépôt


20 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
En garde à vue depuis le samedi 13 décembre 2025, Candide AZANNAÏ, est (…)
VIDÉOS

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce (…)
RD Congo – Bénin : soutenez notre sélection nationale lors du match de (…)


19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sponsor officiel de la CAN 2025, 1xBet revient sur les matchs (…)
Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée (…)
Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (…)
CAN : Héritage, légendes et enjeux de la prochaine édition


19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le plus grand événement footballistique d’Afrique approche à grands pas (…)
L’ANaTT modernise l’examen de Permis de conduire avec des véhicules neufs


19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La salle Fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères a servi de (…)
Chabi Yayi attendu à la BEF le 26 décembre


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le secrétaire aux relations extérieures du parti ‘’Les Démocrates’’, (…)
Candide Azannaï attendu à la CRIET


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï, est attendu (…)
Décès de l’ex-ministre Gatien Houngbédji


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ancien ministre béninois du Commerce et ancien Haut Commissaire à la (…)
« Pour moi ce n’est pas véritablement une tentative de coup d’Etat »


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Plus d’une semaine après la tentative de coup d’État déjouée au Bénin, (…)
Les Guépards s’engagent pour une participation historique


19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale a donné le top de sa participation à la Coupe (…)
La BOAD octroie 5 milliards FCFA à Syrrius Industries SA


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de (…)
Voici comment le Bénin a traqué et localisé Pascal Tigri


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de dix jours après l’échec du coup d’Etat du 7 décembre contre le (…)
