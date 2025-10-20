lundi, 20 octobre 2025 -

Les saveurs du Bénin à l’honneur

La CCI Bénin célèbre le “100% local” ‎




Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée du vendredi 17 octobre 2025. C’est dans le cadre du Mois du Consommons Local et à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). L’after work dénommé : « Saveurs authentiques du Bénin, Dégustation 100% Local », a réuni plusieurs invités.

‎Au fil des stands au Centre communautaire EYA ce vendredi 17 octobre, les visiteurs ont pu découvrir les saveurs 100% du Bénin : Chocolat, biscuits, farines de céréales, chips, miel multifloral, riz local, jus de fruits, huiles essentielles thérapeutiques à base de plantes locales…

‎En organisant l’afterwork, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), poursuit un double objectif. Il s’agit de mettre en lumière les produits “Made in Benin” certifiés et inviter le public à redécouvrir le savoir-faire local.

‎A l’ouverture de la soirée, la vice-présidente région de la CCI Bénin, Christiane Tossou, a indiqué que « ce n’est pas seulement une dégustation du consommons local, mais une célébration de nos produits made in Benin ». Pour elle, le Mois du Consommons Local n’est pas qu’un rendez-vous économique. « C’est un acte de fierté, une déclaration d’indépendance pour valoriser le génie créateur de nos chefs d’entreprise ».

‎Elle a aussi salué le travail de ceux dont les produits sont certifiés. « La certification n’est pas un luxe. Elle garantit la qualité et la confiance », a rappelé la vice-présidente région Christian Tossou avant d’interpeller les entrepreneurs en ces termes : « Vous êtes des héros du Bénin, pas des zéros ! Votre engagement est le moteur du développement ».

‎Nadège Adisso, participante, se dit conquise. « Là, je prends la bouillie de souchet. Avec un peu de lait, c’est un bon petit déjeuner ! Cette soirée encourage la valorisation et la production locale », a-t-elle confié.
‎Même enthousiasme du côté de Daviol Diakité, entrepreneur franco-ivoirien : « C’est la première fois que je goûte une bouillie locale. C’est super bon. Le local me séduit ! »
‎Pour Henri Assogba, autre visiteur, « la CCI Bénin valorise les entreprises et ce qu’elles font ».
‎Entre échanges, découvertes et fierté nationale, l’afterwork « Saveurs authentiques du Bénin, Dégustation 100% Local », a permis de reconnecter les consommateurs à leurs produits.

Marc MENSAH

20 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




