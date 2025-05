La CCI Bénin aura un nouveau siège à Cotonou

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) aura un nouveau siège à Cotonou. La Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU), mandatée pour la réalisation du projet de ce projet, a lancé un avis d’appel d’offres international (AAOI) à cet effet.

Dans sa vision de créer une communauté d’affaires plus forte, résiliente et diversifiée, en œuvrant à l’accélération de la croissance des entreprises grâce aux partenariats, à l’intermédiation, au lobbying, et à une facilité d’accès aux ressources sur toute l’étendue du territoire national, la CCI Bénin sera bientôt dotée d’un nouveau siège à Cotonou. La Société immobilière et d’aménagement urbain, mandatée pour la réalisation du projet de construction de nouveau siège, a lancé un avis d’appel d’offres international (AAOI), le mardi 27 mai 2025.

Le projet selon l’appel d’offres, développe 11 320 m² de surface de plancher (SDP) avec une hauteur variant de +14,70 m (R+2 façade Est), à 30,04 m (R+6 avec rooftop). Le bâtiment à réaliser selon le document, s’organise autour d’un jardin central en pleine terre de plus de 980 m², depuis lequel s’effectuent les accès aux différents services proposés ; et regroupant notamment le siège de la CCI Bénin, le siège du CAMeC, et un Centre de conférences, des espaces de restauration et sanitaires. La durée d’exécution des travaux est fixée à 36 mois.

Par ce projet, la CCI Bénin entend se positionner comme « une véritable plateforme sur laquelle les entreprises, peu importe leur taille, pourront s’appuyer pour déployer leurs efforts et les stratégies adéquates pour saisir de nouvelles opportunités et se développer ».

