La CBDH sous inspection de l’ARMP

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics a diligenté une mission d’investigation à la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) à la suite des dénonciations d’irrégularités dans la gestion.

Une mission d’investigation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) composée, entre autres, du conseiller Martin Assogba et du secrétaire permanent, Ludovic Médjè a été dépêchée au siège de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) dans l’après-midi du lundi 30 octobre 2023.

Cette mission faite aux dénonciations d’irrégularités dans les procédures des marchés publics à la CBDH. L’objectif est d’auditionner les conseillers, rassembler des preuves afin d’instruire le dossier relatives aux présomptions d’irrégularités relevées.

Le président de la CBDH, Isidiore Capo-Chichi a été destitué par 8 des dix membres de l’institution. Il est accusé entre autres de faits présumés de conflit d’intérêts dans la passation des marchés, de mauvaise gestion des ressources, d’abus d’autorité et de fonction.

Le président a saisi la Cour constitutionnelle qui a renvoyé le dossier au 9 novembre prochain.

Les conseillers frondeurs entendent porter l’affaire devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

L’ARMP s’est autosaisie du dossier.

