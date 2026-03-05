jeudi, 5 mars 2026 -

Football en Afrique

La CAN Féminine Maroc 2026 reprogrammée




Initialement prévue pour la période du 17 mars au 3 avril, l’édition 2026 de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine (WAFCON 2026) se jouera du 25 juillet au 16 août prochain au Maroc. L’annonce a été faite par la Confédération Africaine de Football (CAF), à travers une publication.

La Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2026 reprogrammée. Au lieu du 17 mars au 3 avril, elle se jouera plutôt du 25 juillet au 16 août 2026. La Confédération Africaine de Football a adopté cette nouvelle programmation après les discussions avec ses partenaires, la FIFA et d’autres parties prenantes.

L’objectif visé en reprogrammant cette compétition selon la faîtière du football africain, est d’assurer le succès de cette « importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues ».
La Total Energies CAF WAFCON 2026 se jouera au Maroc.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

