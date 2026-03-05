La CAN Féminine Maroc 2026 reprogrammée

Initialement prévue pour la période du 17 mars au 3 avril, l’édition 2026 de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine (WAFCON 2026) se jouera du 25 juillet au 16 août prochain au Maroc. L’annonce a été faite par la Confédération Africaine de Football (CAF), à travers une publication.

L’objectif visé en reprogrammant cette compétition selon la faîtière du football africain, est d’assurer le succès de cette « importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues ».

La Total Energies CAF WAFCON 2026 se jouera au Maroc.

