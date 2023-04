La CAF soutient la candidature du Maroc

Peu de temps après les exploits des Lions de l’Atlas au Mondial Qatar 2022, le gouvernement marocain a déclaré qu’il se joindrait à la candidature conjointe de l’Espagne et du Portugal pour accueillir la Coupe du Monde en 2030. Ce que soutient la Confédération Africaine de Football (CAF).

« Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens », avait notamment annoncé SM le Roi Mohammed VI.

Ce jeudi 06 Avril 2023, le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé dans un communiqué, qu’il soutenait à l’unanimité la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

« La décision unanime prise par le Comité exécutif de la CAF de soutenir la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 signifie que la candidature du Maroc est désormais la candidature du continent africain. Nous nous efforçons maintenant de faire en sorte que l’Afrique accueille à nouveau la Coupe du Monde de la FIFA et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et confédérations de football pour que cela se produise », a déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe.

