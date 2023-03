La CAF règle le différend entre l’Algérie et le Maroc

La CAF est passée au règlement de litige entre le Maroc et l’Algérie. Les Marocains avaient bâclé le CHAN en Algérie en raison de différends diplomatiques sur lesquels s’est penché le Jury Disciplinaire de la CAF.

Après délibérations et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l’Algérie, le Maroc et la CAF, le Jury Disciplinaire a conclu que la Fédération Royale Marocaine de Football n’a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, et en tant que tel aucune sanction de quelque nature que ce soit n’est imposée à la Fédération Royale Marocaine.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a de ce fait, rejeter la demande de dommages et intérêts de la Fédération Algérienne de Football.

Quant à la Fédération Algérienne de Football, le Jury Disciplinaire de la CAF a également tranché. A la suite de la déclaration faite lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN le 13 janvier 2023, la CAF, après avoir examiné de manière approfondie tous les éléments et preuves disponibles, a considéré qu’il ne devait pas retenir la responsabilité du fait d’autrui à la Fédération Algérienne de Football, et que les dispositions de la responsabilité objective ne pouvaient pas être prévues et ne devraient pas s’appliquer après la déclaration faite par M. Zwelivelile Mandela lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a néanmoins émis un rappel formel à toutes les associations nationales, y compris la FAF, pour qu’elles soient conscientes que les dispositions de la responsabilité du fait d’autrui et de la responsabilité objective peuvent à l’avenir être appliquées à la suite de toute déclaration politique ou autre faite par un tiers lors d’une compétition ou d’un événement officiel de la CAF.

J.S

5 mars 2023 par , ,