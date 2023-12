La CAF officialise les dates des éliminatoires

Bien avant le démarrage de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, la Confédération Africaine de Football (CAF) a officialisé ce dimanche 24 décembre 2023 le calendrier des éliminatoires comptant pour la 35e édition. Elle se jouera au Maroc en 2025.

Les dates des qualificatifs pour la CAN 2025 ont été dévoilées ce dimanche par l’instance faîtière du football africain. Gernot Rohr et ses poulains béninois sont déjà ainsi fixés. D’après le calendrier dévoilé par la CAF, les 3e et 4e Journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se tiendront entre le 3 au 11 juin 2024.

En ce qui concerne la CAN 2025, les 1ère et 2e journées des éliminatoires de la CAN 2025 se joueront du 2 au 10 septembre 2024. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 auront lieu du 7 au 15 Octobre 2024. Et les 5e et 6e Journée des éliminatoires de la CAN 2025 tiendront du 11 au 19 Novembre 2024.

J.S

