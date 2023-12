La CAF dévoile les pré-listes des pays qualifiés

La Confédération Africaine de Football a communiqué ce mercredi 20 décembre 2033 les différentes listes de présélection des 24 équipes qui prendront part à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.



La CAF a publié ce mercredi 20 décembre 2023, les listes des joueurs qui sont présélectionnés pour la CAN de cet hiver en Côte d’Ivoire. Ce sont 55 noms pour y figurer au maximum pour chaque pays et tous les joueurs n’étant pas dans cette liste ne pourront pas participer à la plus belle des compétitions africaines qui se déroulent du 13 janvier au 11 février 2024.

A noter que parmi tous ces présélectionnés, seulement 27 joueurs pour chaque nation pourront faire partie de l’aventure en Côte d’Ivoire cet hiver. Les premières listes définitives vont tomber dans les prochains jours avant que les joueurs sélectionnés ne partent en stage pour préparer la CAN.

