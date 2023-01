La CAF confirme la candidature Nigéria-Bénin

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) Patrice Motsepe, a scellé la candidature du duo Nigéria-Bénin pour l’organisation de la CAN 2025. L’information a été confirmée lors de son déplacement en Algérie pour l’ouverture du CHAN 2023.

« Nous avons reçu cinq candidatures pour la CAN-2025 dont une proposition de co-organisation (Nigeria-Bénin). Nous avons des exigences particulières pour l’organisation de cette compétition et nous sommes heureux d’avoir reçu autant de candidatures. Nous voulons que la CAN tourne à travers les différentes zone de la CAF. Celle de 2025 ne se déroulera pas dans la même zone que celle de 2023 », a déclaré l’homme fort de la CAF.

Le Bénin est bel et bien candidat à l’organisation de la CAN 2025. La Fédération béninoise de football a déposé sa candidature pour abriter ce tournoi, le plus grand événement sportif en Afrique en collaboration avec le Nigéria pour une candidature commune.

Les visites d’inspection des candidats en lice ont lieu entre le 5 et le 25 de ce mois de janvier. La délibération par le Comité exécutif de la CAF qui choisira le ou les pays retenus pour abriter la compétition aura lieu le 10 février 2023.

Josué SOSSOU

