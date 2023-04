La CAF annonce les sanctions liées à la fraude d’âge durant la compétition

Les sélections participantes à la CAN U17 sont averties. La CAF ne va pas plaisanter avec les cas de fraude d’âge.

A moins de quinze jours du coup d’envoi de la CAN des moins de 17 ans en Algérie, la Confédération africaine de Football (CAF) a amendé le règlement relatif aux tests à Imagerie par résonance magnétique (IRM), qui permettent de détecter les fraudes liées à l’âge des joueurs.

« Le Comité Exécutif de la CAF a approuvé les recommandations faites par la Commission d’Organisation du Football Jeune de la CAF et la Commission Médicale de la CAF d’amender l’Article 27 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U17 TotalEnergies », a annoncé la CAF ce dimanche sur son site officiel.

L’article 27 est présenté en 6 points et impose « un test d’éligibilité » par IRM à « toutes les équipes participantes avant le commencement des matches » de la CAN U17 et expose les conditions encadrant ses tests ainsi que les sanctions applicables.

« Les équipes participantes peuvent être soumises à des tests IRM, qui doivent être effectués au plus tôt cinq (5) jours avant le début de la compétition. La CAF se réserve le droit d’effectuer un test IRM à tout moment avant ou pendant la compétition », peut-on lire sur le document.

Les équipes peuvent contester les tests pour des joueurs jugés inéligibles, en suivant un procédé clairement défini par la CAF : « Toute demande de deuxième lecture pour un joueur jugé inéligible doit être adressée à la CAF par courrier électronique au plus tard 3 heures après la notification du résultat de la première lecture », stipule l’article 27 de la CAN U17.

En cas d’inéligibilité de trois joueurs ou moins d’une même équipe aux tests IRM, les joueurs concernés seront exclus de la compétition, sans possibilité de les remplacer numériquement dans l’effectif. « Si, après avoir effectué le(s) test(s) d’éligibilité (IRM) pour une équipe participante un (1), deux (2) ou trois (3) de ses joueurs se révèle(nt) inéligible(s), le ou les joueurs ne seront pas autorisés à participer à la compétition. Leur équipe sera elle autorisée à participer à la compétition, mais ne sera pas autorisée à remplacer le(s) joueur(s) inéligible(s) »,a averti également la CAF.

Au-delà de quatre joueurs jugés inéligibles au sein d’une même sélection, la sélection en tort sera purement et simplement disqualifiée de la compétition ! « Si après avoir effectué le test d’éligibilité (IRM) pour une équipe participante et, que (4) de ses joueurs ou plus se sont révélés non éligibles, toute l’équipe participante sera disqualifiée », a mis en garde la CAF au quatrième point de l’article 27.

Une bonne nouvelle pour les équipes participantes. Dans cette CAN U17, édition 2023, « les associations peuvent choisir d’inscrire 1, 2 ou jusqu’à 5 joueurs supplémentaires », soit 26 joueurs au total au lieu de 21, selon « la règle des cinq (5) joueurs supplémentaires » de la CAF. « Les joueurs supplémentaires feront partie de la liste finale de l’équipe et feront le test IRM », a précisé la CAF

La CAN U17, c’est du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie.

