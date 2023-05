La CADHP octroie le Statut d’Observateur à l’ONG RFLD

Réuni à Banjul le 03 Mai 2023, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a octroyé le Statut d’Observateur à l’ONG Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) présidé par Mme AGUEH Dossi Sekonou Gloria.

L’octroi du statut d’observateur permet aux ONG de participer directement aux activités de la Commission. Les articles 75 et 76 du Règlement intérieur de la Commission Africaine veillent à leur participation aux sessions de la Commission en demandant au Secrétaire de la Commission d’informer toutes les ONG ayant le statut d’observateur des dates et de l’ordre du jour de la session à venir, au moins quatre semaines avant sa tenue. Ces ONG peuvent alors envoyer des délégués qui participent aux séances publiques de la Commission et de ses organes subsidiaires. Leurs contributions peuvent se faire oralement ou par écrit.

Outre la participation aux sessions, le Secrétariat doit envoyer à toutes les ONG ayant le statut d’observateur des documents tel que le Communiqué final des sessions et tous autres documents pertinents.

Par ailleurs, les ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine peuvent présenter des “contre-rapports” sur la situation des droits de l’homme dans les pays de leur champ d’action, aux fins d’enrichir le dialogue entre la Commission et les représentants des Etats au moment de l’examen des rapports périodiques présentés par les gouvernements.

La CADHP a trois fonctions principales :

la protection des droits de l’homme et des peuples ; la promotion des droits de l’homme ; .

l’interprétation de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine).

Outre l’obligation d’examiner les rapports soumis par les États et les rapports parallèles soumis par les OSC concernant le respect de la Charte africaine par les États, la CADHP est habilitée à recevoir et à examiner des communications, qui s’apparentent à des plaintes. Les communications sont le mécanisme par lequel la CADHP remplit sa fonction de protection des droits et libertés garantis par la Charte africaine.

Source : RFLD

5 mai 2023 par