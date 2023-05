La CACEM créée pour assainir l’environnement médiatique au Bénin

Le Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel du Bénin (CNPA-BÉNIN) vient de mettre en place une nouvelle cellule. Il s’agit de la Cellule d’assainissement et de contrôle de l’environnement médiatique (CACEM). Elle vise à assainir l’environnement des médias au Bénin.

La Cellule d’assainissement et de contrôle de l’environnement médiatique mise en place. Trois principaux objectifs sont assignés à la cellule nouvellement créée par le CNPA-BENIN. Il s’agit d’appuyer la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) dans l’application sans faille des décisions de l’institution concourant à restaurer la légalité dans le fonctionnement des organes de presse au Bénin ; de sensibiliser les acteurs des médias et animateurs de la vie publique sur l’importance de se conformer aux textes fixant les règles de fonctionnement d’un organe de presse et de médias au Bénin ; et de mettre en œuvre les stratégies et autres décisions du CNPA-BENIN tendant à rendre sain l’environnement des médias au Bénin.

Le CNPA-BÉNIN à travers un communiqué a invité les responsables des médias à se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui régissent la création et l’animation des médias au Bénin.

Comptant sur la volonté de chaque acteur des médias à soutenir l’initiative qui vise assainir l’environnement médiathèque au Bénin, le patronat de la presse a invité les promoteurs d’organes de presse toutes catégories confondues qui animent leurs organes de façon illégale, à se rapprocher de la HAAC afin de se conformer aux règles qui régissent l’occupation de l’espace médiatique au Bénin.

La création de la Cellule d’assainissement et de contrôle de l’environnement médiatique selon le communiqué du CNPA-BENIN, fait suite aux nombreuses plaintes reçues du public en général et des responsables d’organes de presse en particulier, ainsi que des conclusions issues de différentes rencontres initiées sur le secteur des médias au Bénin.

29 avril 2023