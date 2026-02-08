dimanche, 8 février 2026 -

Koussigou

La Brigade de Contrôle des Mines en croisade contre l’orpaillage illégal




La lutte contre l’exploitation aurifère clandestine se poursuit avec fermeté dans le département de l’Atacora. À Koussigou, localité de l’arrondissement de Perma dans la commune de Natitingou, la Brigade Mobile de Contrôle des Mines et Carrières de l’Atacora a engagé une nouvelle action de terrain pour mettre fin aux activités minières exercées en violation des textes en vigueur.

IDRISSOU Moutarou

Le samedi 07 février 2026, une importante opération menée par la Brigade Mobile de Contrôle des Mines et Carrières de l’Atacora, conduite par Madame le Préfet de l’Atacora, Déré CHABI NAH, a permis de notifier un dernier avertissement aux exploitants illégaux occupant le périmètre minier légalement concédé par l’État béninois à la société XINQUAN.

Sur le site de Koussigou, les membres de la Brigade Mobile ont constaté une dégradation avancée de l’environnement. Le périmètre est marqué par de nombreuses excavations profondes, des sols totalement bouleversés, des amas de roches et de résidus miniers, révélateurs d’une exploitation artisanale anarchique menée hors de tout cadre réglementaire.
Plusieurs centaines d’orpailleurs, majoritairement des jeunes et des mineurs, y opèrent dans des conditions extrêmement précaires. L’absence d’équipements de protection individuelle, la poussière omniprésente, la présence de déchets plastiques et la destruction progressive de la végétation exposent les exploitants et les populations riveraines à de graves risques sanitaires, humains et environnementaux.
Pour cette mission, la Brigade Mobile de Contrôle des Mines et Carrières de l’Atacora a mobilisé un important dispositif des forces de défense et de sécurité, ainsi que l’ensemble de ses membres issus des structures administratives, sécuritaires et techniques concernées. L’objectif était de rappeler avec fermeté l’illégalité de toute exploitation sur ce site et d’exiger la libération immédiate des lieux.

Avant la descente sur le terrain, une séance de travail s’est tenue sur la base de la société XINQUAN. À cette occasion, le directeur général de l’entreprise a exposé à la Brigade Mobile les entraves rencontrées dans la conduite régulière de ses activités, notamment la persistance des exploitants clandestins, l’usage non contrôlé de produits chimiques et l’implication de jeunes, d’adolescents et parfois d’enfants dans les travaux miniers.
Selon lui, cette situation constitue une menace permanente pour la sécurité des personnes, l’environnement et les investissements légalement établis.

Sur le site, les membres de la Brigade Mobile de Contrôle des Mines et Carrières de l’Atacora, notamment Madame le Préfet de l’Atacora, Déré CHABI NAH, le chef d’arrondissement de Perma, Cyrille KOUAGOU, le maire de Natitingou, Taté OUINDEYAMA, le directeur départemental de la Police républicaine de l’Atacora, Akim GBADAMASSI, ainsi que le directeur départemental de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Elyassoum P. M. SEFANDE, ont procédé à une séance de sensibilisation à l’endroit des exploitants.
Ils ont rappelé que toute activité minière exercée sans autorisation constitue une infraction grave et ont enjoint les occupants à quitter définitivement le site. La Brigade Mobile a également attiré l’attention sur les dangers liés à l’orpaillage clandestin, notamment les risques d’effondrement des puits, la consommation de stupéfiants et les menaces sécuritaires.
Les membres de la Brigade ont par ailleurs relevé la présence de plusieurs jeunes et mineurs dans un état second, une situation jugée particulièrement préoccupante au regard des enjeux de sécurité publique et de protection de l’enfance.

Prenant la parole au nom de la Brigade Mobile, Madame le Préfet de l’Atacora a réaffirmé la nécessité d’une application rigoureuse des textes miniers. Elle a rappelé que des pertes en vies humaines ont récemment été enregistrées au Centre hospitalier départemental de Natitingou, à la suite de l’effondrement de trous creusés par des exploitants clandestins sur le site de Koussigou, illustrant les dangers extrêmes de l’orpaillage illégal.
Elle a par ailleurs invité les exploitants artisanaux à s’orienter vers des alternatives légales, notamment la constitution de coopératives minières et l’obtention de périmètres autorisés, encadrés par les services compétents.

Au terme de cette opération, la Brigade Mobile de Contrôle des Mines et Carrières de l’Atacora a réaffirmé sa détermination à mettre fin à l’exploitation aurifère illégale à Koussigou, dans le strict respect des lois de la République, pour la protection des populations, de l’environnement et de l’ordre minier.
8 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




