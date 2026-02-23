mardi, 24 février 2026 -

Renforcement de la dynamique de soutien international au Sahara marocain

La Bolivie suspend ses relations avec la "rasd" au profit du Maroc

L’axe Rabat - La Paz se renforce




La Bolivie a annoncé, lundi 23 février 2026, la suspension de sa reconnaissance de la pseudo "rasd". L’une des raisons évoquées par les autorités de La Paz est que cette entité "n’est pas reconnue comme État membre de l’Organisation des Nations Unies". Cette décision ouvre désormais un nouveau chapitre dans les relations entre le Royaume du Maroc et ce pays d’Amérique Latine.

La suspension de la reconnaissance de la pseudo "rasd" a été exprimée dans un communiqué publié à l’issue d’un entretien téléphonique tenu, lundi dernier, entre M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et son homologue bolivien, M. Fernando Aramayo, ministre des Affaires étrangères de l’État plurinational de Bolivie.

"L’Etat plurinational de Bolivie, agissant en pleine conformité avec la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité et réaffirmant son soutien au processus politique conduit sous les auspices des Nations Unies, a procédé à un réexamen souverain de sa politique étrangère. À l’issue de cet examen, la Bolivie a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec l’entité dénommée république arabe sahraouie démocratique (RASD) et de mettre fin à tout contact officiel avec celle-ci, relevant qu’elle n’est pas reconnue comme État membre de l’Organisation des Nations Unies", lit-on dans le communiqué.

"Cette décision s’inscrit dans la volonté de la Bolivie de contribuer de manière constructive aux efforts internationaux visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, fondée sur le compromis, conformément aux paramètres établis par les Nations Unies", souligne le communiqué.

La décision de suspension de la reconnaissance de la "rasd" par la Bolivie ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre le Royaume du Maroc et ce pays d’Amérique Latine.

Les deux pays ont convenu de rétablir les relations diplomatiques et d’entamer les procédures nécessaires en vue de l’établissement de missions diplomatiques résidentes à La Paz et à Rabat.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

23 février 2026 par Ignace B. Fanou




