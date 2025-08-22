La Béninoise Yolande Gnammi signe à l’AS FAR du Maroc

472 visites en ce moment
La footballeuse béninoise Yolande Gnammi a signé, mercredi 20 août 2025, un contrat de 2 ans avec l’AS FAR du Maroc.
Le club champion du Royaume du Maroc, AS FAR Féminine, a engagé l’attaquante béninoise Yolande Gnammi (25 ans).
Un contrat de 2 ans a été signé, mercredi 20 août, entre la footballeuse et le club marocain.
Les performances de Yolande Gnanmi avec Ittihad FF Tanger, où elle a inscrit pas moins de 22 réalisations, ont été déterminantes dans le choix de l’AS FAR.
Le club a été sacré plusieurs fois champion du Maroc. L’AS FAR a remporté la Ligue des champions féminine de la CAF en 2022.
M. M.