La Béninoise Sourakatou Alassane pose ses valises en Guinée Equatoriale

La gardienne béninoise, Sourakatou Alassane, va poser ses valises en Guinée Equatoriale. Elle a été prêtée pour une durée de deux mois à Agosto, un club de première division féminine.

Nouvelle aventure pour Sourakatou Alassane. La capitaine d’Aïnonvi FC a été prêtée pour deux mois au club Agosto de la Guinée Equatoriale. Sous les couleurs de cette formation de première division, elle va disputer le tournoi qualificatif de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (UNIFFAC), pour la Ligue des Champions Féminine CAF 2025. Une nouvelle expérience qui présente de nouveaux défis à l’Amazone du Bénin.

27 août 2025