La Béninoise Romaine Gandonou distinguée à UFOA-B / LDC Féminine

Romaine Gandonou, meilleure buteuse du championnat féminin de football de deuxième division a marqué un but décisif face à l’équipe du Togo ce dimanche 24 août 2025.

Dans le cadre du tournoi de qualification de la Zone UFOA B pour la prochaine édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, le Bénin a affronté le Togo ce dimanche 24 août 2025. Au cours du match, Romaine Gandonou a marqué un but décisif qui lui a valu une distinction.

Le tournoi de qualification de la Zone UFOA B pour la prochaine édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF se joue en Côte d’Ivoire du 23 août au 5 septembre 2025.

Le Bénin affronte pour sa seconde sortie, l’équipe ghanéenne le mercredi 27 août prochain.

F. A. A.

25 août 2025 par ,