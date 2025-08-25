lundi, 25 août 2025 -

Sport féminin

La Béninoise Romaine Gandonou distinguée à UFOA-B / LDC Féminine




Romaine Gandonou, meilleure buteuse du championnat féminin de football de deuxième division a marqué un but décisif face à l’équipe du Togo ce dimanche 24 août 2025.

Dans le cadre du tournoi de qualification de la Zone UFOA B pour la prochaine édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, le Bénin a affronté le Togo ce dimanche 24 août 2025. Au cours du match, Romaine Gandonou a marqué un but décisif qui lui a valu une distinction.
Le tournoi de qualification de la Zone UFOA B pour la prochaine édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF se joue en Côte d’Ivoire du 23 août au 5 septembre 2025.
Le Bénin affronte pour sa seconde sortie, l’équipe ghanéenne le mercredi 27 août prochain.

F. A. A.

25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Quatre médailles pour le Bénin au Championnat d’Afrique Cadets et Juniors


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Championnat d’Afrique Cadets et Juniors de Taekwondo s’est achevée, (…)
Lire la suite

Le Béninois Femi Tankpinou brille au KELEF Open à Washington


25 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le golfeur béninois Femi Tankpinou s’est illustré au KELEF Open, (…)
Lire la suite

Jean Do Santos remporte la ceinture continentale


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Béninois Jean Do Santos a réalisé une performance historique du MMA (…)
Lire la suite

La légende du football béninois repose désormais à Lagos


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La légende du football béninois, Razack Omotoyossi, a été inhumé ce (…)
Lire la suite

Le Bénin brille avec 15 médailles dont 6 d’Or à Accra


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’est illustré aux Championnats ouest-africains d’athlétisme (…)
Lire la suite

Les attentes du conclave de Cotonou sur l’avenir du Tennis en Afrique


20 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La capitale économique du Bénin abrite dès, ce jeudi 21 août 2025, une (…)
Lire la suite

Gagne des Samsung Galaxy, des GoPro HERO13, des PlayStation 5 Pro et (…)


19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés (…)
Lire la suite

Déjà 7 médailles dont 3 en Or pour le Bénin


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La première journée des Championnats ouest-africains d’athlétisme (…)
Lire la suite

La Confédération Africaine de Tennis en conclave à Cotonou


19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite à partir du jeudi 21 (…)
Lire la suite

La FBF rappelle les critères de déclassement de stades


14 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Fédération Béninoise Football (FBF) a expliqué, jeudi 14 août 2025, (…)
Lire la suite

Les jeunes de Natitingou et de Bembèrèkè outillés pour la pratique de (…)


14 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Fédération béninoise d’Escrime (FBE), à travers le projet « ESCRIME (…)
Lire la suite

Le Stade Général Mathieu Kérékou à nouveau homologué par la CAF


13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a validé, le 13 août 2025, (…)
Lire la suite

Le Bénin, vice-champion mondial au Beach Tchoukball


11 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’équipe nationale béninoise de Beach Tchoukball a décroché la médaille (…)
Lire la suite

Un Béninois remporte l’or au Mexique


10 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le jeune karatéka béninois, Ihsane Adjanohoun a remporté une médaille (…)
Lire la suite

Rufine Sonon, l’étoile montante du 800 m


10 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La jeune athlète béninoise a remporté la médaille d’or aux Championnats (…)
Lire la suite

Le Bénin remporte 05 médailles aux Jeux Africains Scolaires


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La première édition des Jeux Scolaires Africains s’est achevée ce mardi (…)
Lire la suite

Trois cyclistes béninois aux Etats-Unis pour un stage de préparation


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Trois cyclistes béninois se sont envolés ce samedi 2 août 2025, pour un (…)
Lire la suite

Le Bénin monte sur le podium en escrime !


4 août 2025 par Marc Mensah
L’équipe béninoise d’escrime a décroché la médaille de bronze à l’épée (…)
Lire la suite




