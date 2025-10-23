vendredi, 24 octobre 2025 -

Diplomatie

La Belgique réaffirme son soutien à l’initiative d’autonomie du Sahara marocain




La Belgique a exprimé, jeudi 23 octobre 2025, son soutien à l’Initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, inscrivant la région du Sahara “dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale”, affirmant qu’elle agira “dès à présent sur les plans diplomatique et économique en phase avec cette position”.

La position de la Belgique sur le dossier du Sahara marocain a été exprimée dans la Déclaration conjointe signée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, à l’issue de leur rencontre jeudi à Bruxelles.

La Belgique considère dans la Déclaration conjointe, que l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 constitue “la base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique”.

M. Bourita s’est félicité de cette évolution significative de la position belge, la qualifiant de “reconnaissance claire du réalisme et de la légitimité de la vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour le règlement définitif de ce différend régional”.

La nouvelle position de la Belgique s’inscrit dans la dynamique internationale de soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie, déjà appuyée par de nombreux pays de toutes les régions du monde, et traduit une convergence croissante autour d’une approche pragmatique, fondée sur le dialogue, la stabilité et la coopération régionale.

23 octobre 2025 par Ignace B. Fanou




