La Banque mondiale accorde 30 millions de dollars au Bénin

La Banque mondiale a annoncé le 28 mars 2023, l’octroi d’un nouveau financement pour le Bénin. L’institution financière a accordé une enveloppe de 30 millions de dollars pour le renforcement de la gestion durable des forêts classées. Il s’agit d’un financement complémentaire qui vise à améliorer d’une part, les résultats du projet d’Aménagement des forêts classées du Bénin, et contribuer d’autre part, à l’atteinte de l’objectif initial du projet à savoir, restaurer 22 000 hectares de forêts tout en assurant une gestion intégrée des forêts classées.

Pour le représentant résident de la Banque mondiale au Bénin, ce financement complémentaire permettra « de relancer des activités innovantes telles que la promotion d’une agriculture intensive, durable et respectueuse de l’environnement et le développement de filières de produits forestiers non ligneux, comme le karité ». « Globalement, il renforcera les chaînes de valeur dont dépend une grande partie de la population pour sa survie », a ajouté Atou Seck.

Le projet d’Aménagement des forêts classées selon une publication de Afrik 21, a déjà accordé plus de 22 millions de dollars aux communautés vivant autour des huit forêts classées. Autour de ces forêts, un reboisement « à grande échelle » est effectué, et généré plus de 33 700 emplois directs et indirects.

Le projet d’Aménagement des forêts classées fut lancé en 2019 avec 75 millions de dollars.

