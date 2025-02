La Banque Africaine de Developpement décerne un satisfecit au Bénin

En trois ans, la production de riz au Bénin a quasiment doublé passant de 406 000 tonnes en 2020 à près de 712 000 tonnes en 2023, dépassant l’objectif de 700 000 tonnes initialement prévu. La production de maïs a grimpé à 1,7 million de tonnes en 2023, contre 1,5 million de tonnes trois ans plus tôt. La part de la production de l’anacarde transformée a plus que doublé sur la période, soit 40,26 % contre 19 %, grâce aux activités de transformation de la zone industrielle de Glo-Djigbé, soutenue par les opérations de la Banque en appui aux réformes.

Ces résultats encourageants ont été obtenus grâce à deux projets agricoles financés par le Groupe de la Banque africaine de développement dans le cadre de sa stratégie pays 2022-2026 pour le Bénin. Le Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé et le Projet d’appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l’Alibori, du Borgou et des Collines ont apporté un souffle nouveau aux producteurs agricoles béninois, selon la revue à mi-parcours du Document de stratégie pays 2022-2026 de la Banque africaine de développement, publiée le 11 février 2025.

Grâce à ces projets, 1 022 hectares de terres hydro-agricoles et 6 522 hectares de bas-fonds ont été aménagés dans ce pays ouest-africain du golfe de Guinée. Des progrès significatifs ont aussi été réalisés dans la production de lait : 125,25 millions de litres en 2023 contre 115 millions de litres en 2021, ainsi que pour la viande, avec une production de 108 000 tonnes en 2023 contre 87 000 tonnes en 2021.

Dans le secteur des transports, les interventions de la Banque, notamment les travaux en cours au Port Autonome de Cotonou, devraient relancer le trafic portuaire pour atteindre 15 millions de tonnes en 2026 (9,57 millions de tonnes en 2023).

Au niveau énergétique, quelque 1 447 kilomètres de linéaires de réseau haute tension sont en cours de construction et 5,2 kilomètres de lignes moyenne tension ont déjà été livrées. Sont en cours de réalisation 1 584 kilomètres de linéaires de réseau basse tension tandis que 101,55 kilomètres sont déjà achevés.

Ces infrastructures ont permis de brancher 880 nouveaux abonnés et ont contribué à améliorer le taux national d’accès à l’électricité, qui est passé de 36,5 % en 2020 à près de 40 % en 2023. Ce taux en milieu rural s’est aussi amélioré, passant de 10,4 % en 2020 à 12 % en 2023.

Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, le taux d’accès à l’eau potable a atteint 80 % en milieu rural en 2023 grâce à la construction de 2 300 linéaires de conduites d’eau et à la connexion de 31 486 compteurs d’eau dans le cadre de projets d’eau financé par la Banque. Les interventions de la Banque ont également permis de réduire considérablement le nombre de personnes exposées aux inondations.

« Pour l’obtention de résultats rapides, la Banque et le gouvernement du Bénin mettent davantage l’accent sur l’innovation financière, tels que les instruments de garanties pour mobiliser les solutions financières innovantes et les mécanismes de financement basé sur les résultats », a déclaré, Robert Masumbuko, le responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement au Bénin.

Le Groupe de la Banque africaine de développement figure parmi les principaux partenaires techniques et financiers du Bénin. Le 1er janvier 2025, le portefeuille actif du Groupe de la Banque pour le Bénin comprenait 16 opérations totalisant un montant de 1,2 milliard de dollars.

