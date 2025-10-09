jeudi, 9 octobre 2025 -

Edition 2025 de World Investor Week (WIW 2025)

BRVM réaffirme son engagement pour une éducation financière inclusive et responsable




La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a célébré, ce jeudi 9 octobre 2025, l’édition 2025 de l’initiative mondiale “Ring the Bell for Financial Literacy”, organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l’investisseur (World Investor Week - WIW 2025).

Dans son allocution, le Directeur Général Dr Edoh Kossi AMENOUNVÉ, a rappelé le rôle essentiel de la BRVM et des acteurs du Marché Financier Régional dans la promotion de l’éducation financière et boursière comme levier de développement durable et d’inclusion économique dans l’espace UEMOA. Cette édition 2025 met l’accent sur trois thématiques majeures à savoir : la technologie et la finance digitale ; l’intelligence artificielle ; et la prévention des fraudes et escroqueries.

Ces axes, souligne le Directeur général, reflètent les enjeux contemporains d’un monde financier en pleine mutation numérique. Si la digitalisation et l’intelligence artificielle ouvrent des perspectives inédites pour l’investissement et la démocratisation de la finance, elles exigent également une vigilance accrue face aux risques de désinformation, de cyberfraudes et de manipulation. « Notre mission est claire : former, sensibiliser et protéger. Nous devons renforcer les compétences digitales et financières du public, encourager une innovation responsable et prévenir les pratiques frauduleuses », a déclaré le Directeur Général.

La BRVM réaffirme ainsi son engagement à : Déployer des plateformes numériques toujours plus sécurisées ; Enrichir son offre de formation en ligne et en présentiel ; et Collaborer étroitement avec l’Autorité de régulation, les acteurs du marché et les institutions éducatives afin de diffuser des messages clairs sur la sécurité et la prudence financières.

Le traditionnel coup de cloche retenti à la BRVM symbolise plus qu’un geste cérémonial : il marque l’appel collectif à bâtir des marchés boursiers inclusifs, stables et éthiques, où chaque citoyen de l’UEMOA dispose des outils nécessaires pour investir de manière responsable.
« Ensemble, construisons un futur financier fiable, sûr et prospère pour tous », a conclu le Directeur Général de la BRVM. 

9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




