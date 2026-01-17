La BRVM introduit des évolutions structurantes dans son Bulletin Officiel de la Cote

Depuis le 2 janvier 2026, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a introduit plusieurs évolutions structurantes dans son Bulletin Officiel de la Cote (BOC). Ces innovations visent entre autres à renforcer la transparence du marché et améliorer la compréhension des informations boursières par l’ensemble des investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers. Parmi ces évolutions majeures, il y a une clarification des catégories de titres obligataires ; le remplacement des anciens indices sectoriels par de nouveaux indices et l’institution d’un indice Total Return.

