Pour une meilleure lisibilité du marché

La BRVM introduit des évolutions structurantes dans son Bulletin Officiel de la Cote




Depuis le 2 janvier 2026, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a introduit plusieurs évolutions structurantes dans son Bulletin Officiel de la Cote (BOC). Ces innovations visent entre autres à renforcer la transparence du marché et améliorer la compréhension des informations boursières par l’ensemble des investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers. Parmi ces évolutions majeures, il y a une clarification des catégories de titres obligataires ; le remplacement des anciens indices sectoriels par de nouveaux indices et l’institution d’un indice Total Return.

17 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




« Turbo Tréso » lancé pour la disponibilité des liquidités aux PME


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, un dispositif innovant visant à garantir la disponibilité (…)


TEFOS condamnée à verser 15,4 millions FCFA à une société de sécurité


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a (…)


La BRVM annonce la double cotation du social bond CRRH-UEMOA


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La BRVM annonce la double cotation, ce lundi 12 janvier 2026, de (…)


Le Bénin reprend sa production pétrolière après 27 ans d’arrêt


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à produire à nouveau du pétrole ! Le champ (…)


Le Bénin et le Nigeria intensifient leur collaboration économique à (…)


13 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Benin–Nigeria Business Forum (BNBF), plateforme stratégique de (…)


Bénin Micro Finance SA condamnée à payer 2 millions FCFA pour saisie (…)


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu une ordonnance le 6 janvier (…)


PRMP et C/CCMP de la mairie de Dogbo suspendus


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)


La PRMP de l’AGLO suspendue


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)


URBANI TP et sa gérante exclues des marchés publics


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par décision n°2025-160 en date du 17 décembre 2025, l’Autorité de (…)


Après l’Europe et l’Amérique, la GDIZ attire l’attention du Ghana


24 décembre 2025 par Marc Mensah
La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre (…)


54 postes à pourvoir via le PSIE


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 (…)


Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt (…)


L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau ciblé par une attaque


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le pipeline Niger-Bénin a été la cible d’une attaque le dimanche 21 (…)


Air Sénégal condamnée à verser 1 million de FCFA à un étudiant béninois


23 décembre 2025 par Marc Mensah
Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air (…)


BOA-Bénin condamnée à restituer 376.638 FCFA de prélèvement injustifié


23 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné à la Banque Of Africa (…)


La CCI Bénin célèbre les entreprises engagées dans la démarche qualité


22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), a organisé (…)


Le Rocher Bénin condamné à payer 11 millions FCFA à la société AJO


22 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a prononcé, le 16 décembre 2025, un (…)


La BOAD atteint près de 10.000 milliards FCFA d’engagements à fin 2025


20 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le montant global des financements de la BOAD (toutes opérations (…)



