La BRVM clôture l’année 2025 avec une progression remarquable de 25,26 %

Malgré un contexte économique mondial toujours incertain et des défis persistants pour les économies africaines, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) termine l’année 2025 sur une trajectoire résolument positive.

Cette tendance haussière observée depuis plusieurs années se poursuit, témoignant de la résilience, de l’attractivité croissante et du rôle structurant du Marché Financier Régional de l’UEMOA pour les huit (8) pays membres.

En effet, au terme de l’exercice 2025, la BRVM affiche une croissance soutenue de ses principaux indicateurs boursiers :

• Le BRVM Composite, principal indice du marché, affiche une performance positive d’environ +25,26 % confirmant une année de progression générale des cours des sociétés cotées ;

• Le BRVM 30 clôture à 166,24 points, correspondant à une progression annuelle de +19,82 %, tandis que l’indice BRVM Prestige enregistre une hausse annuelle de +25,61%, atteignant 144,25 points, illustrant l’intérêt marqué pour les valeurs de référence du marché.

Sur les cinq dernières années, l’évolution du marché actions traduit une trajectoire ascendante (2021 : +39,15 % ; 2022 : +0,46 % ; 2023 : +5,38 % ; 2024 : +28,89 % ; 2025 :+25,26 %), malgré un environnement international exigeant. Ainsi, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, l’indice BRVM Composite est passé de 145,37 points à 345,75 points, enregistrant une hausse cumulée de 99,15 %. Cette performance quinquennale

traduit parfaitement la capacité de résilience, de valorisation et d’attractivité durable du marché régional sur la période.

La capitalisation boursière du marché des actions a poursuivi sa montée avec un niveau, au 31 décembre 2025, de 13 330,71 milliards de Francs CFA en hausse de 32,27 % par rapport à 2024, traduisant une dynamique de croissance soutenue de ce marché.

En parallèle, le marché obligataire demeure un canal essentiel de financement à long terme des économies de l’Union, avec une capitalisation de 11 450,61 milliards de Francs CFA qui, cumulée à celle des actions, place la capitalisation globale de la BRVM à un niveau record

proche de 24 781,32 milliards de Francs CFA, représentant 18,37 % du PIB de l’UEMOA.

Ces résultats montrent une progression de l’activité du marché et des transactions enregistrées tout au long de l’année. En effet, le volume des titres échangés a atteint 269 560 592 titres en 2025, contre 128 919 368 titres en 2024, soit une hausse exceptionnelle de +109,09 %, témoignant de l’accroissement de la liquidité et de la consolidation de la culture boursière dans notre Union. Quant à la valeur des transactions sur l’année 2025,

elle s’est établie à 351 292 910 484 FCFA, contre 461 530 599 968 FCFA l’année précédente, soit une baisse de 23,89 %.

Toute cette embellie enregistrée en 2025 par la BRVM, a été également soutenue par une nouvelle admission à la cote, celle de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Bénin (BIIC) avec une capitalisation à l’introduction de 323,45 milliards de Francs CFA.

Parallèlement, au-delà des performances chiffrées, l’année 2025 a été marquée par des avancées importantes en matière d’innovation : la mise en œuvre effective du BRVM Composite Total Return, la révision de la classification sectorielle, le renforcement de la transparence du marché avec la publication d’une Instruction sur le Profit Warning, l’amélioration continue des outils analytiques e et l’avancée des projets structurants

notamment, le marché des produits dérivés ainsi que l’exploration de nouvelles classes d’actifs (ETF, indices ESG, etc.) dans la sous-région.

Au regard des indicateurs disponibles et du classement continental, la BRVM confirme sa cinquième place parmi les principales places boursières d’Afrique, se distinguant par sa croissance soutenue, son attractivité et la diversité de son univers d’investissement.

Fort de ces acquis, 2026 s’ouvre sous de bons auspices avec la poursuite des efforts visant à renforcer l’attractivité du marché, à approfondir sa liquidité, à développer de nouveaux produits et à consolider le rôle de la BRVM en tant qu’infrastructure financière essentielle au service du développement socio-économique de l’Union.

La BRVM tient à remercier vivement : les Plus Hautes Autorités des États membres de l’Union, l’AMF-UMOA, les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), les Sociétés de Gestion et d’OPC (SGO), tous les autres acteurs du marché, les émetteurs obligataires, les

sociétés cotées, ainsi que l’ensemble des investisseurs institutionnels et particuliers, régionaux et internationaux. Leur engagement constant et leur confiance ont grandement contribué à ce succès collectif.

31 décembre 2025 par