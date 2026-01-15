La BRVM annonce la double cotation du social bond CRRH-UEMOA

La BRVM annonce la double cotation, ce lundi 12 janvier 2026, de l’emprunt obligataire Social Bond CRRH-UEMOA 6,00 % 2025–2040, désormais admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, tout en demeurant négocié à la BRVM, son marché de cotation d’origine.

Cette opération constitue une première historique pour le marché financier régional de l’UEMOA et marque une étape décisive dans le rapprochement entre la BRVM et les grandes places financières internationales, renforçant ainsi la visibilité et l’attractivité des émetteurs régionaux.

« La BRVM est fière de concrétiser, avec la Bourse de Luxembourg, un rapprochement entre les marchés financiers régionaux et internationaux à travers la cotation de cette obligation sociale de la CRRH-UEMOA. Notre Bourse s’attache à promouvoir la finance durable dans la région UEMOA et espère que cette double cotation offrira aux investisseurs internationaux l’opportunité de mieux connaître notre marché et d’y investir », a déclaré Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM.

Le succès de cette opération, largement souscrite lors de son émission sur le marché financier régional de l’UEMOA, confirme la confiance des investisseurs dans la solidité de l’émetteur et dans la qualité des projets financés, principalement orientés vers le logement abordable et l’impact social.

« À travers cette double cotation, nous réaffirmons notre engagement à placer l’impact social au cœur de notre action. Chaque ressource mobilisée contribue, de manière tangible, à améliorer les conditions de vie des ménages de l’UEMO », a affirmé Mme Yedau OGOUNDELE, Directrice Générale de la CRRH-UEMOA.

En connectant les marchés, informe-t-elle, nous n’offrons pas seulement une nouvelle visibilité à notre institution ; nous ouvrons également de nouvelles perspectives pour le financement du logement et la construction d’économies plus inclusives et plus résilientes dans notre région.

Cette admission à la cote de la Bourse de Luxembourg traduit également la reconnaissance internationale des efforts déployés par la BRVM et l’ensemble des acteurs de l’écosystème du marché financier régional de l’UEMOA en matière de gouvernance, de transparence et de finance à impact.

« Nous sommes ravis d’accueillir sur la plateforme LGX la première obligation sociale émise par un acteur de l’UEMOA et de célébrer, à cette occasion, la première double cotation entre la Bourse de Luxembourg et la BRVM », a indiqué Julie BECKER, Directrice Générale de la Bourse de Luxembourg (LuxSE). Pour elle, cette opération témoigne de l’engagement de LuxSE à accompagner les émetteurs africains dans leur accès aux marchés internationaux de capitaux, y compris via des émissions en monnaie locale, et à soutenir le développement de la finance durable dans la région aux côtés de places boursières africaines telles que la BRVM.

À travers cette opération emblématique, la BRVM réaffirme son engagement à favoriser l’intégration des marchés financiers, à diversifier les instruments cotés et à mobiliser des financements innovants au service d’une croissance durable et inclusive dans l’ensemble de l’espace UEMOA. La BRVM adresse ses félicitations à la CRRH-UEMOA, à l’ensemble des intervenants du marché ainsi qu’aux partenaires institutionnels et internationaux ayant contribué au succès de cette opération.

