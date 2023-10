La BOAD soutient l’exploitation de l’hydrogène vert en Afrique de l’ouest

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) avec l’appui du Centre et Réseau des Technologies Climatiques (CTCN) organise un atelier sur le potentiel et l’exploitation de l’hydrogène vert dans les secteurs de l’énergie, du commerce et de l’industrie. Les travaux ont été lancés, ce mercredi 04 octobre 2023 à la salle Majestic de Cotonou.

La BOAD continue d’œuvrer pour l’accès à l’énergie durable dans les pays de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation ouest-africaine). En collaboration avec le Centre et Réseau des technologies climatiques (CTCN) et le laboratoire national des énergies renouvelable avec l’appui des Ministères de l’énergie et de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme du Benin, l’institution ouest-africaine a réuni à Cotonou des entités nationales et des experts des pays de l’UEMOA pour échanger sur le potentiel et l’exploitation de l’hydrogène vert dans les secteurs de l’énergie, du commerce et de l’industrie. L’objectif de l’atelier est de contribuer à l’accélération de la croissance économique à faible intensité de carbone sur le continent à travers le partage des connaissances, le renforcement des capacités ainsi que la mobilisation des ressources pour le déploiement des technologies et services de l’hydrogène vert.

Selon la représentante du président de la BOAD, la coopération entre l’institution commune de financement du développement des Etats de l’UEMOA et le CTCN, vise la mise en œuvre des actions communes et concertées auprès des partenaires au développement, le partage d’études réalisées indépendamment par l’une ou l’autre partie ainsi qu’à l’implémentation de projets concrets dans le secteur de l’hydrogène vert. L’objectif de cette approche, souligne-t-elle est de permettre de dynamiser le secteur énergétique, commercial, et industriel en faveur des populations et des écosystèmes des zones d’intervention respectives. A l’en croire, cette approche est aussi parfaitement en cohérence avec le plan stratégique 2021-2025 (Plan Djoliba) de la BOAD. 25 % du portefeuille de l’institution est dédié au financement de projets verts. « La BAOD s’est définie une vision et une mission qui l’engagent à améliorer la gestion de l’environnement et à poursuivre sa stratégie de mobilisation de ressources appropriées sous-tendant des projets environnementaux de lutte contre les changements climatiques », a affirmé la représentante du président de la BOAD.

La production d’hydrogène vert en Afrique devrait atteindre 50 millions de tonnes par an d’ici 2035 selon un rapport de la Banque européenne d’investissement, de l’Alliance solaire internationale et l’Union africaine publié en novembre 2022. L’analyse met également en évidence les avantages de l’exploitation de l’énergie renouvelable pour créer de l’hydrogène vert, économiquement viable. L’hydrogène vert peut donc accélérer la croissance économique à faible intensité de carbone sur tout le continent et réduire les émissions de 40 %. « Pour atteindre ses objectifs, nous devons donc investir, renforcer la base industrielle et mettre en place un écosystème plus transparent axé sur les investissements et propices à l’innovation », a déclaré la représentante du président de la BOAD.

Procédant à l’ouverture de l’atelier, le représentant du Secrétaire d’Etat à l’Energie a salué l’engagement des responsables du CTCN et de la BOAD dans la promotion de l’accès à l’énergie. « L’hydrogène vert est considéré comme une énergie respectueuse de l’environnement capable de combler le déficit énergétique et donc une opportunité capable d’assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie pour nos différents pays », a-t-il déclaré. Le représentant du Secrétaire d’Etat à l’Energie a invité les participants à prendre activement part aux travaux afin que les objectifs soient atteints.

Au cours de l’atelier, les participants vont identifier les activités permettant de renforcer les politiques nationales existantes en matière d’hydrogène. Les échanges seront également axés sur les moyens et méthodes d’engager activement les parties prenantes et les partenaires, y compris leur rôle pour accélérer la croissance économique à faible intensité de carbone sur tout le continent et réduire les émissions. Les travaux prennent fin ce jeudi 05 octobre 2023.

Akpédjé Ayosso

